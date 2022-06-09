شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحاول قتل محركات أقراص التمهيد HDD للأبد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون لدى Microsoft خطط لإلغاء استخدامها لمحركات الأقراص الثابتة (HDD) والذى يعد من بين مكونات التخزين الرئيسية الخاصة بها على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة Trendfocus محلل الصناعة ، كما ذكرت Tom's Hardware.

وإذا نفذت Microsoft خططها يمكن للمستهلكين البدء فى رؤية محركات الأقراص الصلبة ذات الحالة الصلبة (SSD)، باستثناء أجهزة الكمبيوتر المكتبية ثنائية المحرك وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب، والتي تتطلب أنواعًا متعددة من التخزين، كما لاحظت Tom's Hardware.

وبينما رفضت Microsoft التعليق على الأمر، تشير الاتجاهات الحالية إلى انتقال كامل للسوق إلى SSD بحلول عام 2023، ويستخدم العديد من صانعى أجهزة الكمبيوتر بالفعل SSD كخيار التخزين الرئيسى، ومع ذلك فإنه لا يزال ليس معيارًا محددًا، خاصة فى الأسواق الناشئة، وفقا لتقرير digitartlend.

وتدعي Trendforce أن Microsoft تدفع داخليًا من أجل التبديل إلى SSD كمعيار التخزين الرئيسي لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11، ومع ذلك لم تنفذ العلامة التجارية أي متطلبات يجب على صانعي أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمول اتباعها.

وأشارت Tom's Hardware إلى أن Windows 11 يتطلب أن يكون لدى أجهزة الكمبيوتر مساحة تخزين 64 جيجابايت على الأقل للتثبيت ولكنها لا تحدد نوع محرك الأقراص الثابتة، ونظام التشغيل بالطبع كان متاحًا منذ أكتوبر الماضي لكل من أجهزة HDD و SSD.

ومع ذلك، يتساءل المنشور عما إذا كانت Microsoft تطلب من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11 أن تحتوي على محركات أقراص صلبة فى عام 2023 ستؤدى إلى قائمة الحد الأدنى من المواصفات لأجهزة الكمبيوتر ككل ، علاوة على ذلك ما إذا كان صانعو الأجهزة سيُعاقبون لعدم اتباع القائمة.

وبشكل عام يلاحظ المحللون أن تحركات Microsoft مدفوعة مالياً ، حيث تكلف محركات أقراص الحالة الثابتة SSD لكل وحدة أكثر من محركات الأقراص الصلبة، ومع الطفرة الوبائية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وتضاؤل ​​أسعار مكونات الكمبيوتر بسبب التضخم لا يزال المصنعون غير متأكدين من كيفية تأثرهم بالترتيب العالمى بالإضافة إلى الأعمال.

وصرح نائب رئيس Trendfocus، جون تشين، لـ Tom's Hardware أن 2023 لا يزال تاريخًا صعبًا للانتقال إلى SSD، وتتضمن بعض الاقتراحات التي تم النظر فيها فى المحادثات مع Microsoft تأجيل انتقال الأسواق الناشئة حتى عام 2024 أو إيقاف تبديل سطح المكتب مؤقتًا حتى ذلك الوقت.