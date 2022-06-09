شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحتاج Pixel Watch إلى تطبيق دعم خاص بها عند إطلاقها.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إطلاق Pixel Watch فى وقت لاحق من هذا العام ويمكن إقرانها بتطبيق مخصص، وتم العثور على إشارات إلى تطبيق Google Pixel Watch بواسطة 9to5Google في تفكيك ملف APK حديثًا، وعلى الرغم من أن هذا لا يؤكد بالضرورة التطبيق ، فهناك احتمال أن يكون مثل هذا التطبيق قيد التشغيل، وإذا كان هذا صحيحًا فيمكن استبدال تطبيق Wear OS القياسي بتطبيق Pixel Watch الجديد للساعة الذكية القادمة، وفقا لتقرير digitartlend.

وتمت الإشارة إلى التطبيق داخل آخر تحديث تجريبي لخدمات Google Play، ويذكر التقرير تغييرًا متوقعًا على ميزات Smart Lock على أجهزة Google، والتى ستمكن الساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS 3 لإلغاء قفل الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook، وتم إثارة هذه الميزة فى البداية فى يناير وقد تكون جاهزة الآن للإصدار، ويمكن أن يكون لها تطبيق مشابه لميزة "فتح iPhone مع Apple Watch" من Apple.

وذكر التطبيق التجريبي تطبيق Google Pixel Watch المطلوب إقرانه مع Pixel Watch من أجل الاستفادة من ميزة Smart Unlock، وتقول المعلومات المقدمة "لإعداد ساعتك لـ Smart Unlock، قم بتوصيلها بهاتفك باستخدام تطبيق Google Pixel Watch،ويجب توصيل ساعتك وهاتفك لاستخدام Smart Unlock ".

ونظرًا لأنه يبدو أن Google قد تعمل على تطبيق مخصص لـ Pixel Watch، فماذا يحدث لتطبيق WearOS الحالى الذى يتم استخدامه لربط الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear بهاتفك؟ من الممكن أن يستمر التطبيق ويتم استخدامه للساعات الذكية التي لا تعمل أو لا يمكنها تشغيل WearOS 3،والموقف حول WearOS 3 معقد مع تعيين عدد قليل فقط من الطرز لتلقي التحديث، وعند وصول التحديث ستتم إعادة ضبط الساعات الذكية أثناء العملية ، والتى قد تكون بسبب طلب تطبيق جديد.

ويشبه هذا النهج نهج Samsung، حيث تتطلب Galaxy Watch 4 التي تعمل بنظام WearOS 3 تطبيق Galaxy Wearable الخاص بها، ولا يزال لدى Google متسع من الوقت لمعرفة كل شيء، مع عدم وجود تاريخ إصدار نهائي لساعة Pixel Watch حاليًا، ويمكنك معرفة المزيد عن Pixel Watch هنا، وكذلك عن Pixel 7 و Pixel 7 Pro هنا، والتي من المتوقع إطلاقها فى نفس الوقت تقريبًا.