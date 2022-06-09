شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن طرح ثالث اختبار تجريبى لنظام أندرويد 13حصريا على هواتف جوجل بيكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل Google عن طرح ثالث اختبار تجريبي عام لنظام Android 13 حصريًا على هواتف Google Pixel ، على الرغم من أن هذا الإصدار التجريبى الأخير لا يحتوى على قائمة غسيل بالميزات الجديدة للعب بها، إلا أنه يمثل المرة الأولى التي يصل فيها Android 13 إلى استقرار النظام الأساسي - مما يشير إلى أنه يقترب خطوة عملاقة من إصداره العام فى وقت لاحق من هذا العام، وفقا لتقرير digitartlend .

ويعنى استقرار النظام الأساسى أن واجهات برمجة تطبيقات المطورين والتفاصيل الأخرى، بما في ذلك توافق التطبيقات والجودة الشاملة لنظام Android 13 ، يتم الانتهاء منها جميعًا، ويضع التحديث الأخير أحدث نظام تشغيل Android على المسار الصحيح مع تقويم الإصدار الذى شاركته Google مرة أخرى فى فبراير عندما أصدرت أول معاينة للمطورين لنظام Android 13.

وتخطط Google لإصدار Android 13 للجمهور في شهرى أغسطس وسبتمبر من هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر البرنامج التجريبي (على الأقل) حتى نهاية يوليو، وخضع Android 12 لأربعة اختبارات تجريبية العام الماضى ولم يصل إلى استقرار النظام الأساسى حتى أغسطس 2021، وهذا يجعل Android 13 يصل إلى استقرار النظام الأساسى فى يونيو وهذا إنجازًا رائعًا ويحتمل أن يشير إلى تحديث نظام تشغيل أكثر موثوقية نتطلع إليه.

وتم إصدار Android 12 فى أكتوبر الماضى وتميز بأحد أكبر تحديثات Android فى التاريخ، ويوفر التحديث عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة، أهمها Material You، وهى ميزة تخصيص تتيح للمستخدمين سحب الألوان من ورق الحائط الخاص بهم وإنشاء سمات لتطبيقاتهم وواجهتهم، وسيعمل Android 13 على إنشاء المزيد من هذه الميزة ، مما يمنح المستخدمين خيارات ألوان أكثر مما هو متاح حاليًا فى Android 12.

وسيأتى Android 13 أيضًا مع أذونات وقت تشغيل جديدة للإشعارات، مما يجعل تطبيقات Android (مثل الألعاب وتطبيقات التسوق) تطلب من المستخدمين الإذن لإرسال إشعارات إليهم ،كما يقلل من كمية الإشعارات العشوائية التى تصرف انتباه المستخدمين لسنوات، وسيؤدي أيضًا إلى جلب واجهة برمجة تطبيقات جديدة لـ Clipboard والتى ستخفى المعلومات الحساسة من التطبيقات الأخرى ، مثل كلمات المرور ومعلومات بطاقة الائتمان، حتى لا يتمكن المتسللون المحتملون والأطراف الخبيثة الأخرى من الحصول عليها.