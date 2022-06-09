مزايا تحديث iPadOS 16 والأجهزة الداعمة للتحديث

تحديث iPadOS 16 تم اطلاقه رسميًا في مؤتمر Apple للمطورين الـWWDC 2022، التحديث الجديد يُعتبر بمزايا بسيطة للنظام مقارنة بالنسخ السابقة لكن هناك بعض التحديثات التي نستطيع الحديث عنها، كما غطينا مزايا iOS 16 الجديد في مقال سابق سنغطي اليوم مميزات iPadOS 16 الجديدة، وسنذكر الأجهزة الداعمة للتحديث لتعرف ما ان كان جهازك سيحصل على التحديث ام لا، تابع المقال.

مميزات iPadOS 16

مزايا من iOS 16

التحديث الجديد سيحمل مزايا iOS 16 الجديدة الخاصة بالـiMessages من امكانية تعديل الرسائل بعد ارسالها وكذلك القدرة على حذف الرسائل بعد ارسالها وتسجيل الرسائل كرسائل غير مقروؤة بحيث ترجع اليها في وقت لاحق، مع وجود مزايا الـShare Play ضمن تطبيق الرسائل بحيث تستطيع مشاركة ما تشاهده مع أصدقائك عن طريق تطبيق الرسائل ومشاهدته معهم، مع مزايا الـLive Text الجديدة وامكانية ترجمة النصوص بشكل فوري من خلال الكاميرات وتحويل العملة بسهولة وكذلك استخراج النصوص من داخل الفيديوهات بكل سهولة، لا نعلم ان كانت شاشة القفل الجديدة ستحل في نظام iPadOS 16 ولو اني استبعد هذا بسبب اختلاف حجم الشاشات والاستعمال بين الأيباد والأيفون لكن سيظهر كل شيء في وقت قريب.

ميزة Stage Manager

هذه الميزة قد تكون حصرية على الأيباد بمعالج M1 فقط، على حسب المكتوب على موقع Apple بالطبع، هذه الميزة مأخوذة من Mac OS Ventura بشكل مباشر تسمح لك بالتعامل مع نوافذ عائمة على أجهزة الأيباد، ويجمع لك النظام كل التطبيقات المفتوحة في شريط جانبي بحيث تستطيع الوصول الى كل تطبيقاتك وترتيبهم لاستعمالك واستعمالهم بشكل نوافذ عائمة ليصير استعمالك للأيباد أكثر انتاجية وأفضل بكثير.

دعم الشاشات الخارجية

صار يتعرف الأيباد على الشاشات الخارجية كشاشات ثانوية، بحيث عندما تقوم بتوصيل الأيباد بأي شاشة يمكنك استعمالها كشاشة ثانية للجهاز، تستطيع فتح نوافذ منبثقة عليها واستعمالها، تستطيع السحب والإفلات بين الشاشتين لتعمل على بيئة مميزة من تعدد المهام بين الشاشتين، انتظرنا هذا الدعم بشكل كبير منذ فترة وجيد ان تدعم Apple هذه المزايا، لا نعلم ان كانت ستكون هذه الميزة حصرية لمعالجات M1 ام لا، لكن بالتأكيد ستكون ميزة ممتازة على اجهزة الأيباد.

تطبيق Freeform

هل تعرف الـWhiteboard على تطبيق Microsoft Teams؟ الميزة التي تُعد كسبورة بيضاء تشارك فيها انت ومن معك في الاجتماع أفكاركم كأنكم تجسلون معًا في مكتب واحد تكتبون على اللوحة الخاصة بالإجتماع أفكاركم، نفس الفكرة لكن في iPadOS 16 هذا تطبيق منفصل يسمى Freeform تستطيع استعماله انت ومن تجتمع معهم في مشاركة أفكاركم بين بعضكم البعض، تطبيق جيد سيأتي في وقت لاحق على أجهزة ايباد.

تطبيق الطقس

هل تعلم بأن الأيباد لا يمتلك تطبيق طقس خاص به؟ ان كنت لا تعلم فهذه المعلومة من أجلك، الآن صار هناك تطبيق مخصص للطقس على iPadOS 16، بعدما كان التطبيق حصريًا على أجهزة ايفون فقط صار هناك تطبيق مخصص للأيباد، بررت Apple هذا التأخير في التطبيق انها لا تريد أن تأخذ تطبيق الأيفون وتقوم بتكبير حجمه ليناسب شاشة الأيباد فحسب بل الشركة تريد ان يكون التطبيق له بصمته الخاصة وبالفعل هذا ما حدث الـiPad يمتلك الآن تطبيقًا مناسبًا لشاشته الكبيرة خاصًا بالطقس بشكل جيد.

مميزات التعاون مع الآخرين الجديدة

مميزات الـCollaboration الجديدة في الأيباد مميزة، الآن صار بإمكانك مشاركة الصفحات التي تفتحها على سفاري مع أصدقائك وسيظهر لك أي من الصفحات يزورها أصدقائك وأيهم يتصفح تبويبًا معينًا، يمكن لهم مشاركة صفحاتهم معك كذلك، تصور ان لديك مشروعًا وكلكم تبحثون عن معلومات جديدة من أجل هذا المشروع، مميزات الـCollaboration الجديدة ستتيح لك تعاونًا أكبر مع زملائك في المشروع، سواء بالبحث في صفحات سفاري، او بمشاركة المستندات التي تعملون عليها، كل هذه نقاط ممتازة جدًا.

مميزات أخرى

Dictation ميزة تحويل الصوت الى كلمات تم تحديثها بحيث تستطيع الكتابة بصوتك او بلوحة المفاتيح معًا وهي ميزة مُشاركة مع iOS 16

تحسينات في تطبيق الـApple Notes

تحسينات Siri واختصاراتها

تحسينات على التطبيقات لمستوى تطبيقات قريب من قوة أجهزة الكمبيوتر

الأجهزة الداعمة لتحديث iPadOS 16