الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها أغلب أنحاء أنحاء الجمهورية حاليًا.

وقالت منار في تصريح لمصراوي، إن مساء يوم الأحد المقبل سيكون بداية انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بمقدار 3 إلى 4 درجات عن القيم التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

وأشارت إلى أن سبب الموجة الحارة، يرجع إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يجلب معه كتل هوائية جنوبية شرقية ويمر على البحر المتوسط محمل بكتل كبيرة من بخار الماء ليسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسود أجواء شديدة الحرارة على مناطق عديدة من البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس حار على السواحل الغربية، ويصبح الطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 38، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 23.

بورسعيد: العظمى 36، الصغرى 23.

السويس: العظمى 38، الصغرى 23.

شرم الشيخ: العظمى 39، الصغرى 27.

الفيوم: العظمى 39، الصغرى 22.