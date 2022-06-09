شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية حفظ الملفات واستردادها علي Chromebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد اشتريت جهاز Chromebook الأول أو كنت تفكر في واحد، فإليك أساسيات كيفية حفظ ملفاتك على Chromebook والعثور عليها مرة أخرى.

احفظ ملفاتك

يشبه حفظ ملف في Chromebook إلى حد كبير حفظ ملف في macOS أو Windows. يمكنك حفظ ملف بإحدى طريقتين:

اضغط على Ctrl + S، أوانقر بزر الماوس الأيمن على الصورة أو الملف الذي تريد حفظه وحدد "حفظ باسم".

في كلتا الحالتين ستظهر لك تطبيق الملفات (المكافئ لـ Mac's Finder أو Window's File Explorer) حسبما نقل موقع ذا فيرج.

حدد المجلد الذي تريد حفظ الملف فيه من القائمة الموجودة على اليسار، ثم انقر فوق الزر حفظ في الزاوية اليمني السفلية. (إذا كنت تريد تغيير اسم الملف، فيمكنك القيام بذلك في الحقل الموجود على يسار الزر "حفظ".)

يمكنك أيضًا حفظ الملفات واستردادها من Google Drive من هنا.

يأتي تطبيق الملفات محملاً مسبقًا بمجلد التنزيلات، ولكن يمكنك بسهولة إنشاء مجلداتك الخاصة عن طريق النقر فوق الزر "مجلد جديد" في الزاوية اليسرى السفلية.

ابحث عن ملفاتك

للعثور على ملفاتك المحفوظة، إليك ما يجب فعله:

انقر فوق زر Launcher في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة.

ستظهر نافذة التطبيقات من أسفل الشاشة.

إذا كنت قد استخدمت تطبيق الملفات مؤخرًا، فسيتم إدراجه أسفل حقل البحث مباشرةً مع التطبيقات الأخرى المستخدمة مؤخرًا، انقر عليه.

بخلاف ذلك انقر فوق السهم "لأعلى" أعلى حقل البحث مباشرةً لمشاهدة جميع التطبيقات في Chromebook، وانقر فوق تطبيق الملفات.

ينظم تطبيق الملفات أيضًا ملفاتك تلقائيًا في مجلدات حديثة وصوت وصور، ومقاطع فيديو لتسهيل العثور على هذه الأنواع من الملفات.

ضع في اعتبارك أنه بينما يمكنك حفظ عدد معقول من الملفات، فإن معظم أجهزة Chromebook تأتي بمساحة تخزين صغيرة نسبيًا.

ويقدم معظمها في أي مكان من 64 جيجابايت إلى 256 جيجابايت، على الرغم من أنه لا تزال هناك بعض الأجهزة منخفضة التكلفة بسعة 32 جيجابايت وبعض الأنظمة المتميزة بسعة 512 جيجابايت.

لن يكون لديك نفس السعة كما هو الحال في نظام Mac أو Windows النموذجي، ولكن نظرًا لأن معظم مستخدمي Chromebook يميلون إلى حفظ المحتوى الخاص بهم في السحابة بدلاً من أنظمتهم المحلية، فلا ينبغي أن يكون هذا مشكلة كبيرة.