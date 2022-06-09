شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تشغيل الوضع المظلم على Nintendo Switch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجعل الوضع المظلم كل الألوان خافتة على شاشة الجهاز، مما يمنحه مظهرًا جديدًا أنيقًا بالإضافة إلى مميزاته الأخرى خاصة للعين. ولم يكن جهاز نينتندو استثناء، حيث يحتوي كل إصدار من Nintendo Switch على سمة الوضع الداكن "Basic Black" ، والتي يمكنك تشغيلها في أي وقت، وإليك الطريقة وفقا لما ذكره موقع Business insider.

ويؤثر الوضع المظلم الخاص بـ Switch على الشاشة الرئيسية والمجلدات وقوائم الإعدادات وتطبيق الأخبار وتطبيق الألبوم؛ ولن يتغير أي شيء آخر، مثل ألعابك.

يمكنك لتشغيله، فتح قائمة إعدادات النظام

1. توجه إلى الصفحة الرئيسية للمحول وحدد رمز إعدادات النظام من شريط الأدوات السفلي، يبدو وكأنه ترس.

2. قم بالتمرير لأسفل الشريط الجانبي الأيسر لتحديد السمات.

3. سترى خيارين ظاهرين: أبيض أساسي وأسود أساسي، اختر الخيار الأسود، ستظلم الشاشة على الفور.

يتم حفظ اختيارك تلقائيًا، لذا لا تتردد في مغادرة القائمة الآن، وإذا كنت تريد في أي وقت العودة إلى وضع الإضاءة، فارجع إلى قائمة السمات واختر Basic White.