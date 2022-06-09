شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيف تصل إلى تأثير Avatar الجديد على تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت TikTok عن تأثير جديد لتطبيقها لمشاركة الفيديو القصير الشائع بشكل كبير، يطلق عليه TikTok Avatars، ويسمح للمستخدمين بإنشاء صورة رمزية مخصصة لأنفسهم والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في تسجيل مقاطع فيديو TikTok، على غرار Memojis، يمكن أيضًا لـ TikTok's Avatars "محاكاة حركتك" أثناء تنقلك.

من المتوقع أيضًا أن يوفر تأثير الأفاتار الجديد مجموعة متنوعة من خيارات تخصيص المظهر، بما في ذلك تسريحات الشعر والإكسسوارات والماكياج والثقب وفقا لما نقله Digitartlends.

إليك كيفية الوصول إلى تأثير Avatar الجديد على TikTok:

الخطوة 1: افتح تطبيق تيك توك وحدد أيقونة Plus Sign.

الخطوة 2: حدد أيقونة التأثيرات الموجودة على يسار زر التسجيل الأحمر.

الخطوة 3: في قائمة التأثيرات، انقر فوق أيقونة العدسة المكبرة للبحث عن تأثير الصورة الرمزية. ثم اكتب TikTok Avatars في شريط البحث.

الخطوة 4: حدد نتيجة البحث الوحيدة التي تظهر: TikTok Avatars.

الخطوة 5: يجب أن تكون على شاشة تأثير TikTok Avatars، يمكنك الاختيار من بين الصور الرمزية الموجودة لتسجيل مقاطع الفيديو أو يمكنك تحديد جديد لإنشاء الصورة الرمزية المخصصة الخاصة بك.

إذا اخترت إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك، فيمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من ألوان البشرة وألوان الشعر وتسريحات الشعر وأشكال الوجه وخيارات الحاجب وأشكال العيون وألوان العيون والمزيد، وتتحرك الصورة الرمزية معك وأنت تختار خياراتك، حتى تتمكن حقًا من معرفة ما إذا كانت تبدو مناسبة لك.