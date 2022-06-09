شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تصبح محطات الطاقة الشمسية الفضائية حقيقة؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الصين خططًا لبناء محطة طاقة شمسية في الفضاء في مشروع طموح تسعى عدة دول أخرى إلى محاكاته، وتُحدث الألواح الشمسية الأرضية فرقًا حقيقيًا في إنتاج الطاقة وسط محاولات عالمية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكن الغطاء السحابي العرضي يعني أن النظام غالبًا ما يفشل في العمل بكفاءة كاملة.

للتغلب على هذا، كان العلماء والمهندسون الصينيون يعملون على طريقة لبناء محطة طاقة شمسية في الفضاء قادرة على نقل الطاقة المخزنة إلى الأرض، حيث يدعي أولئك الذين يقفون وراء المشروع أن مثل هذه المنشأة يمكن أن تولد طاقة ستة أضعاف الطاقة التي تولدها إذا كانت موجودة على الأرض.

بينما كانت الصين تهدف إلى إطلاق أول تقنية لنقل الطاقة الشمسية في عام 2030، قال المشاركون في المشروع إن التطورات التكنولوجية تعني أنها قادرة على بدء اختبار معداتها في الفضاء في عام 2028، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

ستدور التكنولوجيا التجريبية، التي يقول العلماء إنها قادرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى أفران ميكروويف أو ليزر قبل استهدافها في المحطات الأرضية التي تحولها إلى طاقة للشبكة، على ارتفاع حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر) حسبما نقل موقع Digitartlends.

في حين أن منشأة الاختبار سوف تولد فقط حوالي 10 كيلووات من الطاقة، إذا كانت تعمل بشكل فعال. ثم يمكن زيادتها لإنتاج المزيد.

لكن الفريق الصيني لا يتوهم حجم التحدي الذي ينتظره إذا كان سينجح في مساعيه لإرسال موجات ميكروويف عالية الطاقة عبر مسافات شاسعة.

تشمل القضايا "التبريد الفعال للمكونات الأساسية المختلفة ؛ تجميع بنية تحتية كبيرة جدًا في المدار مع عمليات الإطلاق المتعددة؛ اختراق الغلاف الجوي في جميع الأحوال الجوية بحزم عالية التردد؛ ومنع الضرر الناجم عن الكويكبات أو الحطام الفضائي أو الهجوم المتعمد ".

تهدف الصين إلى بناء محطة طاقة فضائية واسعة النطاق على أربع مراحل، مع نقل المكونات الضرورية إلى الفضاء في سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ.

بعد الإطلاق الأول في غضون ست سنوات، يرغب المهندسون في إرسال نسخة أكثر قوة من التكنولوجيا إلى المدار في عام 2030 في محاولة للوصول إلى هدفها المتمثل في إطلاق محطة طاقة 10 ميغاواط قادرة على نقل الطاقة إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين عن طريق 2035.

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، يمكن للمحطة زيادة إنتاج الطاقة إلى 2 جيجاوات بحلول عام 2050، أي ضعف إنتاج محطة الطاقة النووية.

كانت الصين تتابع بنشاط فكرة محطات الطاقة الشمسية الفضائية على مدى السنوات القليلة الماضية، في حين أن دولًا أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والهند وروسيا تستكشف هذه الفكرة أيضًا.

يشير التقرير إلى أن وكالة ناسا قالت الشهر الماضي فقط إنها تستكشف خططًا مماثلة مع القوات الجوية الأمريكية، بينما كشفت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام أنها تبحث في عرض بقيمة 20 مليار دولار مع عدد من مقاولي الدفاع الأوروبيين الذين سيضعون طيارًا، محطة طاقة شمسية في الفضاء بحلول عام 2035.