شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات جديدة بتحديث ساعة آبل.. أبرزها الكتابة السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تعد كتابة رسالة على شاشة آبل ووتش الصغيرة عملاً بسيطًا، فالنظام ليس متوفرًا حتى الآن للغات غير الإنجليزية، ويمكن أن يكون تحويل الصوت إلى نص أمرًا مزعجًا مع علامات الترقيم، وجلبت آبل لوحة مفاتيح بملء الشاشة إلى Apple Watch Series 7 ، لكن أغطية المفاتيح الصغيرة الخاصة بها تمثل اختبارًا للصبر فيما يتعلق بالدقة.

ولحسن الحظ فإن تحديث WatchOS 9 القادم سيجلب بعض الميزات، وذلك بفضل وصول QuickType على ساعة Apple الذكية.

تم رصده لأول مرة بواسطة مصمم الرسومات Brahm Shank. الذي شارك اكتشافه على تويتر، سيكون QuickType حصريًا لـ Apple Watch Series 7 ، نظرًا لشاشتها الأكبر التي يمكن أن تستوعب لوحة مفاتيح افتراضية كاملة الحجم.

وظهر QuickType في الأصل على آيفون مع iOS 9، استنادًا إلى محرك تنبؤي، يقوم بتحليل الرسالة التي تظهر على الشاشة ويقترح كلمات لمواصلة الجملة.

الفكرة هي السماح للمستخدمين بكتابة رسالة في أسرع وقت ممكن، يتعرف المحرك التنبئي في قلب QuickType أيضًا على نغمة المحادثة. لذلك اعتمادًا على الأسلوب غير الرسمي في الرسائل أو النمط الرسمي المطلوب للبريد الإلكتروني، سيعرض QuickType وفقًا لذلك اقتراحات الكلمات لتناسب موضوع المحادثة.

مع وصول QuickType على Apple Watch Series 7 ، يتم إنقاذ المستخدمين من متاعب كتابة الكثير من الكلمات على لوحة المفاتيح الصغيرة هذه. باستخدام QuickType ، ستتمكن من النقر على اقتراحات الكلمات التي تظهر أسفل حقل النص مباشرةً.

بالنسبة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية ، فإن الأخبار الإيجابي هو أن WatchOS 9 تعمل أيضًا على توسيع لوحة مفاتيح Series 7 لدعم الفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والبرتغالية والإسبانية. على الرغم من أن هذا ليس بنفس قوة أكثر من 140 نصًا برمجيًا يدعمها QuickType على iOS، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح حسبما نقل موقع Digitartlends.

ليس هناك شك في أن Quick Type على Apple Watch Series 7 هو إضافة مريحة، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للوصول إلى جميع المستخدمين.

الميزة موجودة بالفعل في الإصدار التجريبي الأول للمطور من WatchOS 9 ، ولكن سيتم طرح الإصدار التجريبي العام الأول الشهر المقبل فقط، بالنسبة للأشخاص الذين يأملون في تجنب تجربة عربات التي تجرها الدواب لإصدار تجريبي، فسيتعين عليهم الانتظار حتى الخريف حتى يتم طرح تحديث WatchOS 9 المستقر.

في حال فاتك حدث WWDC 2022 من Apple، يقدم WatchOS 9 أيضًا وجوهًا جديدة للساعة ومقاييس لياقة وممارسة أكثر توسعية في تطبيق Workouts وإحصاءات مفصلة عن النوم (لأعطال مرحلة النوم REM وDeep وCore)، أداة سجل AFib التي تحافظ على سجل لحالات عدم انتظام ضربات القلب ونظام جديد لتتبع الأدوية.