شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف استعدادات مركبة يوروبا كليبر قبل مهمتها إلى القمر الجليدى للمشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا قطعة كبيرة من مركبة الفضاء يوروبا كليبر قبل مهمتها المرتقبة إلى القمر الجليدي يوروبا للمشتري في عام 2024.

وشارك مختبر الدفع النفاث هذا الأسبوع مقطع فيديو بفاصل زمني، أظهر الجسم الرئيسي لـ Europa Clipper وهو يصل إلى منشأته من مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، والذي صمم جسم المركبة الفضائية بالتعاون مع JPL ومركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا.

وتعليقًا على وصول المكون، قال جوردان إيفانز، مدير مشروع البعثة في مختبر الدفع النفاث: "إنه وقت مثير لفريق المشروع بأكمله وإنجاز ضخم. هذا التسليم يقربنا خطوة واحدة من الإطلاق والتحقيق العلمي في Europa Clipper ".

وتخضع المركبة الفضائية للتجميع النهائي والاختبار قبل مهمة فضائية تسعى إلى معرفة المزيد عن يوروبا ومعرفة ما إذا كان الماء السائل الذي يعتقد أنه موجود تحت قشرته الجليدية لديه القدرة على إيواء الحياة حسبما نقل موقع Digitartlends.

وجسم يوروبا كليبر - يتكون من أسطوانة ألمنيوم تحتوي على إلكترونيات، وأجهزة راديو، وأنابيب حلقة حرارية، وكابلات، ونظام دفع - يبلغ ارتفاعه 10 أقدام (3 أمتار) وعرضه 5 أقدام (1.5 متر).

ويقول مختبر الدفع النفاث أنه مع صفيفاته الشمسية وغيرها من المعدات القابلة للنشر المعبأة بعيدًا للإطلاق، ستكون المركبة الفضائية "كبيرة مثل سيارات الدفع الرباعي"، ومع ذلك بمجرد نشرها بالكامل، ستمتد المصفوفات الشمسية للمركبة الفضائية إلى حجم ملعب كرة السلة، مما يجعلها أكبر مركبة فضائية تابعة لناسا تم بناؤها على الإطلاق لمهمة كوكبية.

عند الوصول إلى وجهتها، ستقوم Europa Clipper بإجراء ما يقرب من 50 رحلة طيران على القمر Europa للمشتري، والذي يعتقد العلماء أنه يحتوي على محيط داخلي يحتوي على ضعف كمية المياه الموجودة في جميع محيطات الأرض.

وستعمل تسعة أدوات علمية على متن المركبة الفضائية على جمع البيانات عن الغلاف الجوي لأوروبا وسطحها وداخلها، على أمل تزويد العلماء بمعلومات كافية لتحديد ما إذا كان هناك شكل من أشكال الحياة يمكن أن يوجد في الماء تحت الجليد.

وتخطط ناسا لإطلاق Europa Clipper على صاروخ SpaceX Falcon Heavy ثلاثي التعزيز الذي تم استخدامه ثلاث مرات فقط حتى الآن. ستبدأ المركبة الفضائية استكشافها عندما تصل إلى الموقع البعيد في عام 2030.