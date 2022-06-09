شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تجربة لإطلاق محطة طاقة شمسية فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين عن خطط لإطلاق محطة للطاقة الشمسية من شأنها إعادة إرسال الطاقة إلى الأرض من الفضاء، ومن المقرر الآن أن تتم الخطوة الأولى من المشروع الطموح في عام 2028، أي قبل عامين من الموعد الأصلي، عندما يتم إطلاق قمر صناعي تجريبي لاختبار التكنولوجيا.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيشمل استخدام نقل الطاقة اللاسلكية من الفضاء إلى الأرض من ارتفاع 248 ميلاً (400 كيلومتر)، وبذلك تسرق بكين مسيرة إلى وكالة ناسا، التي اقترحت لأول مرة مشروع طاقة مماثل منذ أكثر من عقدين من الزمن لكنها لم تبدأ به أبدًا.

كلفت حكومة المملكة المتحدة أيضًا بإجراء بحث مستقل لدعم وضع نسخة بريطانية بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني في المدار بحلول عام 2035.

كما تم تفصيل خطة الصين المحدثة في ورقة نُشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية التي راجعها الخبراء.

وقال الباحثون إن القمر الصناعي سيحول الطاقة الشمسية إلى موجات دقيقة أو ليزر ويوجه حزم الطاقة إلى أهداف مختلفة، بما في ذلك المواقع الثابتة على الأرض والأقمار الصناعية المتحركة.

يُعتقد أنه باستخدام الموجات الدقيقة، سيتمكن الفريق من تقليل كمية الطاقة المفقودة أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي، ويتضمن المفهوم الأساسي محطة فضائية ذات مصفوفة شمسية لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، ثم تستخدم جهاز إرسال موجات دقيقة أو باعث ليزر لنقل الطاقة إلى مجمّع على الأرض.