شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى المنتجات والخدمات التى كشفت عنها آبل فى مؤتمر المطورين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة آبل مؤتمرها للمطورين دبيلو دبليو دي سي 2022 الإثنيم الماضي وكشفت عن أحدث منتجاتها وتحديثاتها حسبما نقلت CNBC.

نظام تشغيل جديد

كشفت صانعة الآيفون النقاب عن أحدث نظام تشغيل لديها وهو IOS 16 ويضم تحديثاً لشاشة القفل.

منتج Apple Pay Later

كما كشفت عن منتج جديد وهو Apple Pay Later ويتيح الشراء من أي مكان يتم فيه قبول Apple Pay ثم الدفع عبر أربع دفعات على مدار ستة أسابيع.

ميزة جديدة للصور

كشفت الشركة عن خاصية جديدة تتيح مشاركة الصور مع مجموعة أشخاص بحيث تصلهم الصور الجديدة في نفس الوقت مع إتاحة تعديلها وحذفها من جانب كل الأطراف المشاركة.

تحديث لخدمة iMessage

آبل أعلنت أن المستخدمين سيكون بإمكانهم تعديل الرسائل بعد إرسالها عبر iMessage.

تحديث لبرنامج CarPlay

التحديث يهدف إحداث تكامل مع أجهزة السيارة ويمكنه التحكم في وظائف مثل مكيف الهواء وشاشات العرض بحيث يحدث تواصل بين جهاز الآيفون الخاص بالمستخدم والسيارة ليوفر كافة البيانات على شاشة السيارة مثل السرعة والبنزين المتبقي.

نظام تشغيل جديد لـ Apple Watch

الشركة أعلنت عن نظام تشغيلها الجديد watchOS 9 لساعتها الذكية Apple Watch.

جهاز MacBook Pro جديد

كشفت Apple عن جهاز MacBook Pro جديد يدعم رقائق M2 أما حجم شاشته فيبلغ 13 بوصة فيما يصل سعره لـ1299 $.

نظام تشغيل جديد لجهاز Mac

الشركة أعلنت أيضاً عن نظام تشغيل جديد لجهاز Mac وهو macOS Ventura.

جهاز MacBook Air جديد

قدمت Apple لعملائها جهاز MacBook Air جديد يزن 2.7 رطل (1.22 كيلوجرام) ومزود برقائق M2، ومتوفر بأربعة ألوان الفضي والذهبي والأزرق والرمادي، ويتم شحنه بواسطة جهاز MagSafe.

خدمة Safety Check الجديدة

الشركة قدمت خدمة جديدة تدعى Safety Check تسمح للمستخدمين بالإغلاق السريع لجميع الخدمات والتطبيقات التي تتم مشاركتها مع عائلة المستخدم وتستهدف الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.