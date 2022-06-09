فيديو.. لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد «نايل سات 301»

الشارقة - اميمة ياسر -

انطلق القمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" إلى الفضاء مساء الأربعاء من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وتم إطلاق القمر الصناعي "نايل سات 301" على قمر فالكون 9 التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم"، فإن القمر الصناعي الجديد سيكون بديلاً للقمر الصناعي "نايل سات 201" الذى سينتهى عمره الافتراضى فى 2028.

وأضافت الصحيفة أن القمر الصناعي "نايل سات 301" سيمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث، كما أن نايل سات 301 سيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية فى القمر الحالى 201.

وسيتوسع القمر فى نطاقه ليصل إلى دول جنوب القارة الإفريقية إضافة إلى دول حوض نهر النيل مواكباً لتوجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية، وتشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية الجمهورية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتماعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر.

رابط الفيديو: