شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تينسنت تطلق لعبة Honor of Kings عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تينسنت الصينية إنها تطلق لعبتها الرائدة عبر الهاتف المحمول Honor of Kings على مستوى العالم بحلول نهاية العام حيث تقوم شركة الإنترنت المحلية العملاقة بالتركيز على السوق الدولية للألعاب، وكانت لعبة الحركة المتعددة اللاعبين، على غرار League of Legends أو Dota 2، التي تلعب في الغالب في الصين، هي الأكثر ربحية على الدوام، حيث جنت 10 مليارات دولار من الإيرادات بين إطلاقها في عام 2015 وشهر سبتمبر من العام الماضي، وفقًا لشركة البيانات Sensor Tower.

ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية لأخبار التقنية"، يعكس إطلاق تينسنت الدولي للعبة الأكثر ربحًا تركيز الشركة على التوسع عالميًا لأن السوق المحلية أصبحت تنافسية بشدة وتعاني من الإجراءات الصارمة التنظيمية.

ولم يمنح منظم الألعاب في الصين أي تراخيص ألعاب جديدة للشركة في الصين منذ شهر يونيو الماضي. ولم تشمل الدفعة الأحدث من التراخيص الصادرة والمكونة من تراخيص 60 لعبة تينسنت، وهي أكبر شركة ألعاب في العالم.

وذكرت الشركة في شهر مايو أن إيراداتها المحلية انخفضت بنسبة 1٪ في الربع الأول. بينما ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 4٪.

وصنفت لعبة Honor of King، التي تضم أكثر من 95٪ من مستخدميها في الصين، على أنها اللعبة الأكثر ربحًا في العالم في شهر أبريل. وبلغ إنفاق اللاعبين أكثر من 274 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.2٪ عن العام السابق، وفقًا لـ Sensor Tower.

وكانت الشركة قد أطلقت في عام 2016 نسخة معدلة عالمية للعبة Honor of Kings بعنوان Arena of Valor دون تحقيق نجاح كبير. ولكن الشركة تطلق هذه المرة اللعبة نفسها التي يتم لعبها في الصين.

ويتم إطلاق الإصدار الدولي تحت العلامة التجارية الجديدة من تينسنت المسماة Level Infinite الواقع مقرها في سنغافورة، التي تم تأسيسها في العام الماضي لمساعدة الشركة الصينية على إطلاق ألعاب خارج الصين.

وأكد المطور Level Infinite على جلب Honor of Kings إلى بقية العالم. وأوضح أن الدعوات للإصدار التجريبي المغلق تصل قريبًا.

ويمكن للاعبين ضمن اللعبة اختيار شخصيات من الأساطير الصينية لبناء الفرق، كما تتمتع اللعبة بميزات اجتماعية واسعة مثل تكامل الدردشة التي تستخدم التطبيقات الاجتماعية الصينية الشهيرة مثل QQ و WeChat.

ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كانت هذه الميزات متاحة في الإصدار العالمي من Honor of Kings، وقد تخطط الشركة لاستبدالها بتطبيقات أكثر تواجدًا في السوق الغربية مثل واتساب وماسنجر.

وتعد ألعاب الهاتف المحمول هي أكثر أشكال الألعاب شعبية في العالم، وجلبت ألعاب مثل Call of Duty Mobile و Candy Crush و PUBG Mobile مليارات الدولارات سنويًا.