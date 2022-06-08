شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تتيح لك تثبيت 3 منشورات فى حسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة إنستجرام أنها تتيح للمستخدمين تثبيت ما يصل إلى ثلاث منشورات، بما في ذلك الصور أو Reels، في الجزء العلوي من شبكة ملفاتهم الشخصية، كما لو كنت نشرتها مؤخرًا، وتقول الشركة إن الميزة الجديدة تمنح المبدعين مزيدًا من المرونة للتعبير عن أنفسهم في ملفاتهم الشخصية.

ووفقا لما ذكره موقع " البوابة العربية لأخبار التقنية"، يأتي الإصدار الرسمي بعد أن أكدت فيه المنصة في شهر أبريل أنها كانت تختبر الميزة، ويتم طرح إمكانية تثبيت المشاركات عالميًا لجميع المستخدمين بدءًا من الآن.

ويمكنك تثبيت منشور بالانتقال إلى صورة معينة أو Reel والضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا وتحديد تثبيت في ملفك الشخصي، وبمجرد القيام بذلك، يظهر المنشور أعلى شبكة ملفك الشخصي.

وعند العودة إلى ملفك الشخصي، ترى مشاركتك في الزاوية العلوية اليسرى من الشبكة مع رمز دبوس أبيض، وإذا قررت إضافة منشور أو Reel أخرى، فإنه يتم إزاحة أي منشورات مثبتة إلى اليمين.

وقال آدم موسيري، رئيس منصة إنستجرام، في مقطع فيديو نشر عبر قنواته الاجتماعية حول الميزة الجديدة: ملفك الشخصي هو مساحتك. ونتيجة لذلك نحن نبحث عن المزيد من الطرق لمنحك التحكم في هذه التجربة.

وتعد القدرة على تثبيت منشور معين في ملفك الشخصي ميزة مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في إبراز منشوراتهم المفضلة التي قد تكون غير ظاهرة بسبب وجودها في أسفل شبكة الصور.

ويمكن أن تكون الميزة مفيدة أيضًا لصناع المحتوى الذين ينشرون بشكل متكرر ولكن يريدون إبراز منشور معين.

ولدى المستخدمين حاليًا خيار تثبيت القصص في ملفهم الشخصي. ولكن هذه الميزة الجديدة توسع هذه القدرة على النشر.

وكان بإمكانك سابقًا إبراز منشور في قصة ومن ثم تثبيت هذه القصة في ملفك الشخصي. ولكن هذه الميزة الجديدة تجعل هذه العملية أسهل كثيرًا وأكثر وضوحًا.

ويستخدم العديد من المستخدمين ميزة إبراز القصة – التي تظهر على شكل صور مصغرة على شكل فقاعة تقع أسفل صورة ملفك الشخصي وعدد المتابعين – لإظهار فئات مختلفة من المحتوى، ولكن تسمح المنشورات المثبتة للمبدعين بضمان ملاحظة منشورات معينة.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزة الجديدة تعمل بشكل مشابه لميزة التثبيت في ملفك الشخصي في تويتر وخيار مقاطع الفيديو المثبتة في تيك توك، وتتيح لك كلا الميزتين تثبيت المحتوى في أعلى ملفك الشخصي.

ويأتي الإعلان الجديد في الوقت الذي أطلقت فيه ميتا مؤخرًا العديد من الميزات لمنتجاتها من Reels عبر كل من فيسبوك وإنستجرام.

والجدير بالذكر أنه تم طرح ميزة مزامنة الصوت عبر Facebook Reels وإضافة دعم لـ Instagram Reels الأطول التي تصل إلى 90 ثانية، بزيادة من 60 ثانية.

كما قدمت الشركة أيضًا العديد من الأدوات الإبداعية والأدوات الصوتية والقوالب وخيارات أخرى لجعل Reels أكثر جاذبية.