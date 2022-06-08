شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب تى فى" يضيف 5.1 صوت على Google TV وAndroid TV وRoku والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن YouTube TV عن خطط لإضافة دعم الصوت المحيطي 5.1 لحزمة البث التلفزيوني منذ ما يقرب من عام، منذ أن كشف نيل موهان كبير مسئولي المنتجات في يوتيوب بوقت سابق من هذا العام على The Vergecast حول الميزات الجديدة التي يتم طرحها للمنصة، ضمنها المزيد من الأجهزة، بما في ذلك أحدث جهاز Chromecast مع Google TV.

وأعلنت الشركة أنه بالإضافة إلى دعم الصوت المحيطي الموجود سابقًا على أجهزة Chromecast التقليدية وأجهزة التلفزيون من إنتاج Vizio أو LG أو Samsung، فإن تجربة الصوت الغامرة تنتشر على Google TV و Android TV و Roku حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وفقًا لصفحة دعم YouTube TV، إذا كان لديك إعداد جهاز متوافق وكان البرنامج الذي تشاهده متاحًا بصوت 5.1 ، فيجب تشغيله تلقائيًا.

كذلك إذا كنت تشاهد شيئًا ما ولم تكن متأكدًا مما إذا كان سيحدث، فإن إحدى طرق التحقق منها هي فتح نافذة "Stats for nerds" المسماة بشكل صحيح لمعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على AC-3 / EAC-3 ضمن برامج الترميز، الذي يشير إلى أنك في الخلاصة الصحيحة.

إذا كنت تأمل في الحصول على بضع قنوات إضافية ولكنك تبث حزمة اشتراك YouTube TV الخاصة بك على جهاز آخر، مثل Fire TV أو Apple TV أو PlayStation أو Xbox، فإن التحديث الأخير في شهر مارس قال إن يوتيوب "لا يزال يعمل داخليًا ومع الشركاء" لتمكين الميزة على تلك الأنظمة الأساسية.