دول اللي يستاهلوا يبقوا تريند بجد.. 4 طالبات مصريات يبتكرن «خرسانة ذاتية الإنارة» (فيديو وصور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تمكن 4 طالبات مصريات في قسم هندسة التشييد بالجامعة الأميركية في القاهرة، من إنجاز مشروع يهدف إلى تطوير خرسانة ذاتية الإنارة، تستطيع امتصاص الضوء من أشعة الشمس أو أي مصدر آخر، والإنارة ليلا، بهدف استخدام مصادر الطاقة المستدامة دون الاعتماد على المصادر التقليدية.

ويهدف مشروع تخرج الطالبات إلى توفير الطاقة عند استخدام الخرسانة لإضاءة الطرق والأرصفة ليلا، دون الاعتماد على طرق الطاقة التقليدية.

وفريق العمل مكون من 4 طالبات هن زينب عبد العزيز ومنة سليمان وفاطمة النفالي وميار خيري تحت إشراف أستاذ هندسة التشييد بالجامعة الأميركية في القاهرة، محمد أبو زيد.

من جانبه، استضاف الإعلامي، رامي رضوان، فريق العمل، خلال برنامجه "مساء dmc"، لتوضيع انجازهم الهام.

كشفت الطالبات، منة سليمان وفاطمة عابد وميار خيري وزينب محمود، عن تفاصيل مشروع التخرج الخاص بهن، الذي تناول فكرة ابتكار نوع معين من مواد البناء يكون صديقا للبيئة، يقضي بأن تكون الخرسانة ذاتية الإنارة، التي تم ابتكارها أساسا لوضعها في الطرق لزيادة السلامة والأمان على الطرق.

وأكدت الفتيات أنهن استهدفن "مواد موجودة في مصر، من أجل ابتكار هذا النوع من الخرسانة والذي يمكنه تخزين الضوء خلال ساعات النهار وإخراجه خلال ساعات الليل".

وأوضحت أنهن توصلن لهذه الخرسانة من خلال خلط بعض المواد الكيميائية، التي يمكنها تخزين الطاقة وإخراجها في صورة ضوء، مع التشديد على أنها لا تؤثر في الخصائص الميكانيكية للخرسانة مثل قوتها ودرجة الإجهاد وتأثيرها على درجات الحرارة، بعد تجارب في المعمل استغرقت قرابة 5 شهور بالإضافة إلى الأبحاث النظرية.

وفي سياق متصل، قام الإعلامي، بتجربة الخرسانة ذاتية الإضاءة، حيث أغلق مصابيح الاستديو وعرض كشافا على قطعة خرسانة لتظهر الخرسانة مضيئة بعد ذلك.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما توصل إليه الطالبات، مؤكدين أن هذه النماذج هي من تستحق أن تتصدر التريند بدلا من الأمور التافهة.

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