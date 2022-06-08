شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الطائرة الصاروخية X15؟ وكيف انطلقت فى أول تجربة لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت طائرة ناسا التجريبية أول تجارب إطلاقها في مثل هذا اليوم 8 يونيو ولكن من قبل ما يزيد عن نصف قرن فى عام 1959، حيث انطلقت الطائرة X-15 التي تعمل بالطاقة الصاروخية بأول رحلة انزلاقية.

وفقا لما ذكره موقع Space، كانت الطائرة الصاروخية X-15 جزءًا من سلسلة طائرات تجريبية تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وكانت هذه الرحلة بمثابة بداية ما يقرب من عقد من البحث الذي استكشف الارتفاعات والسرعة فوق الصوتية على حافة الفضاء.

وكانت الرحلة تنطلق بأقصى سرعة، حيث كانت تطير X-15 بسرعة 4520 ميلًا في الساعة.

وضم برنامج X-15 حوالى 12 رحلة تجريبية من بينها للرائد نيل ارمسترونج، وتمكنت من إتمام 199 رحلة طيران خلال عملياتها.

تمكنت الطائرة من العمل لمدة 10 سنوات متواصلة وكان أقصى ارتفاع لها هو 67 ميل حتى إنها وصلت لحافة الفضاء الخارجي فى 1960.