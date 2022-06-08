شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما شركات السيارات المقرر دعمها لإصدار أبل CarPlay؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يبدو أن شركة آبل تصنع سيارتها الخاصة، لذلك سيكون عليها فقط التعاون مع أحد كبار مصنعي السيارات، ففي حدث WWDC السنوي، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أن الجيل القادم من CarPlay سيتحرر قريبًا من الروابط التي تقصره على شاشة المعلومات والترفيه الرئيسية وينتشر إلى شاشات إضافية داخل السيارة.

وسيستخدم CarPlay أيضًا ولأول مرة بيانات السيارة لإظهار معلومات القيادة المهمة مثل السرعة ومستوى الوقود وقياسات درجة حرارة المحرك بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بالتحكم في الإعدادات بما في ذلك الراديو أو المناخ.

هل ستكون سيارتك جاهزة لهذا الإصدار الموسع من CarPlay؟

لهذا السبب نقل موقع ذا فيرج عن 12 من كبار مصنعي السيارات حول CarPlay المحدث ، واستجاب معظمهم نحن نعمل على ذلك".

ومن المؤكد أن شركة Apple نفسها لم تكن مستعدة للكشف عن شركات السيارات المشاركة ، ووعدت بالإعلان في وقت لاحق من هذا العام عن السيارات التي ستدعم هذا الإصدار الأكثر تعقيدًا من CarPlay، كما لم تكشف عن شركات صناعة السيارات التي كانت شركة آبل تستهدفها.

هل كانت هذه حالة أخرى من قيام شركة آبل بإرسال شركات صناعة السيارات تتدافع لتطوير أنظمة يمكنها استيعاب رؤيتها للسيطرة على السيارة؟ هذا ما قاله لنا صانعو السيارات:

بي إن دبليو: "في الوقت الحالي وضعنا تركيزًا واضحًا على زيادة تحسين نظام واجهة مستخدم iDrive الخاص بنا وكجزء من هذا التطوير، سنواصل التكامل السلس لنظام آبل البيئي. سيكون جزءًا لا يتجزأ من هذه الجهود هو تقييم كيفية دمج أحدث الابتكارات التي تم الإعلان عنها في WWDC في حلولنا".

فولفو: "في الوقت الحالي ليس لدينا أي شيء نشاركه بخلاف ذلك، نخطط لدعم الجيل التالي من Apple CarPlay في السيارات المستقبلية."

تويوتا: "لا يمكننا التعليق أو التكهن بشأن المنتج المستقبلي في الوقت الحالي."

فورد: "شكرًا على تواصلك مع قصة الجيل التالي من Apple CarPlay. ليس لدينا أي معلومات إضافية لمشاركتها في الوقت الحالي ".

بوليستار: "ستأتي آبل كار بلاى إلى Polestar 2 كجزء من تحديث OTA في وقت لاحق من هذا الشهر. يسعدنا أيضًا الإعلان عن وصول الجيل القادم من CarPlay إلى سيارات Polestar في المستقبل ".

ستيلانتس: "هذا نظام تشغيل Apple لتطبيقات السيارات وليس ترقية CarPlay. لم نصدر أي إعلانات بخصوص هذا النظام ".

جنرال موتورز: "ليس لدى جنرال موتورز أي التزامات محددة للإعلان عنها في هذا الوقت."

مرسيدس بنز: "نقوم بتقييم جميع التقنيات والوظائف الجديدة ذات الصلة المحتملة داخليًا، في هذا السياق، نجري أيضًا مناقشات مع آبل".

وأحد مفاتيح الربط المحتملة في هذه الخطة هو أن عددًا من صانعي السيارات قد عقدوا بالفعل صفقات برمجية مع شركات تقنية أخرى. تعمل Ford مع Google لتصميم برنامج UX لـ "ملايين" المركبات المستقبلية ، بينما Stellantis تفعل الشيء نفسه مع أمازون. لقد قامت فولفو وبوليستار ببساطة بتحويل تجربة المستخدم إلى Android Auto من جوجل، والتي تعمل أصلاً في سيارات معينة. لم تعقد شركة آبل بعد أي صفقات مماثلة مع مصنعي السيارات.

هذه ليست المرة الأولى التي وعدت فيها شركة آبل بإمكانية التشغيل المتداخل متعدد الشاشات لـ CARPLAY.

ليست هذه هي المرة الأولى التي وعدت فيها شركة آبل بإمكانية التشغيل التفاعلي متعدد الشاشات CarPlay، عندما كشفت النقاب عن iOS 13 في سبتمبر 2019، وعدت الشركة بإصلاح شامل لـ CarPlay لجعله أكثر انسجامًا مع Android Auto من جوجل.

وشمل ذلك القدرة على دعم شاشات بأحجام مختلفة وعرض المعلومات على شاشتين مختلفتين في السيارة في نفس الوقت، قالت الشركة في ذلك الوقت: "يمكن لشركات صناعة السيارات تطوير أنظمة CarPlay التي تعرض المعلومات في شاشة ثانية، كما هو الحال في مجموعة أو HUD شاشة عرض رئيسية"، (على الرغم من أن هذه الجملة لم تعد تظهر على صفحة دعم iOS 13 من Apple.)

في ذلك الوقت قال صانعو السيارات إنهم ما زالوا يكتشفون كيفية السماح لشركة Apple بتراكب شاشة CarPlay على هذه الشاشات الثانوية. بعد إعلانات هذا الأسبوع ، يبدو أنهم ما زالوا يعملون على ذلك.