شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تتصدر براءات الاختراع لتكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للملكية الفكرية الصينية أن الصين تمتلك ما يقرب من 40 % من براءات الاختراع الأساسية القياسية لتكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس (5 جي)؛ لتحافظ على صدارة التصنيف العالمي في هذا المجال.

وأضافت الهيئة -في تقرير لها، نقلته وكالة الانباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء- أنه تم الإعلان في جميع أنحاء العالم حالياً عن أكثر من 210 آلاف براءة اختراع أساسية قياسية لتكنولوجيا الجيل الخامس، بما فيها نحو 47 ألف عائلة (مجموعة واحدة) براءات الاختراع، مشيرة إلى أن الصين أعلنت عن 18728 عائلة براءات الاختراع، ما يمثل 39.9 % من الإجمالي العالمي، تليها الولايات المتحدة بنسبة 34.6 %، ثم جمهورية كوريا بنسبة 9.2 %.

وسلّط التقرير الضوء أيضاً على أنه من بين أكبر 15 مقدماً لطلبات براءات الاختراع في العالم، هناك سبع شركات صينية، وشركتان اثنتان من كل من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا وجمهورية كوريا.

يذكر أن شركة "هواوي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا الفائقة أعلنت عن 6583 عائلة براءات اختراع، ما يمثل 14 %؛ لتحتل المرتبة الأولى بين مقدمي الطلبات العالميين، كما تعد عائلة براءات الاختراع مجموعة من طلبات براءات الاختراع التي تغطي نفس المحتوى التقني أو ما شابه.