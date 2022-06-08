شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل فات الأوان بالفعل لوقف تغير المناخ؟.. تعرف على فرص الحد من الاحترار والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أنه بحلول عام 2029، سيكون لدى الأرض فرصة بمقدار 33% لتجاوز الاحترار مؤقتًا على الأقل بمقدار 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية)، حتى لو توقفت جميع الانبعاثات في ذلك التاريخ.
قالت دفوراك: "من المهم بالنسبة لنا أن ننظر إلى مقدار الاحترار العالمي المستقبلي الذي يمكن تجنبه من خلال إجراءاتنا وسياساتنا، ومقدار الاحترار الذي لا مفر منه بسبب الانبعاثات السابقة".
ويشير النموذج إلى أن هناك احتمال 42% بأن العالم قد يكون ملتزمًا بالفعل بما لا يقل عن 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) من الاحترار مقارنة بدرجات حرارة ما قبل الصناعة، حتى إذا تم وقف الانبعاثات على الفور، ومع ذلك، يرتفع هذا الاحتمال إلى 66 في المائة إذا لم يتم خفض الانبعاثات حتى عام 2029.
في حين أن وقف جميع الانبعاثات الناتجة عن الإنسان أمر شبه مستحيل، يقول الباحثون إنه "أفضل سيناريو".
ويمكن للغازات المختلفة إما أن تدفئ أو تبرد الكوكب، مع بقاء بعضها قصير العمر والبعض الآخر باقٍ في الغلاف الجوي لفترة أطول، قعلى سبيل المثال، يعكس تلوث الجسيمات ضوء الشمس وله تأثير تبريد طفيف، على الرغم من أن هذه الجسيمات تستقر خارج الغلاف الجوي بسرعة أكبر بكثير من الغازات التي تحبس الحرارة.