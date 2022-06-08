موجة حارة تضرب مصر .. نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الرطوبة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خبراء الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، تشهد البلاد نشاط اللرياح أغلبها ما بين شمالية الى شمالية شرقية في ساعات ما بعد الظهر تعمل على تلطيف الأجواء قليلا فى حين تتحول الى جنوبية غربية نشطة ومثيرة لبعض الرمال والأتربة الخفيفة على غرب محافظة مطروح.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن اليوم هو بداية الارتفاع الحقيقي على درجات الحرارة وأجواء ما بين الحارة جدًا إلى شديدة الحرارة تشمل أغلب أنحاء البلاد و يزيد من الاحساس بهذه الارتفاعات ارتفاع الرطوبة السطحية والتى نشعر بها داخل الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية أيضًا.

و تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، و يتوقع الخبراء أن يكون الطقس حار على السواحل الشمالية بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 27

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28