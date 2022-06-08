مزايا تحديث iOS 16 والأجهزة الداعمة للتحديث

نظام iOS 16 تم اصداره بشكل رسمي ضمن فعاليات مؤتمر WWDC 2022 لشركة Apple، ويمكنك التسجيل وتحميل النسخة التجريبية الآن، هناك مزايا نوعًا ما جديدة حول هذا النظام، من مزايا إضافية للـiMessages الى تحسينات في الذكاء الإصطناعي ومزايا تطبيق المحفظة الى بعض التغييرات في النظام، في هذا المقال سنتحدث حول أهم الإضافات في نظام iOS 16 والأجهزة الداعمة للتحديث.

مزايا iOS 16

شاشة قفل جديدة

اول تحديث في iOS 16 هو تقديم شاشة قفل جديدة للنظام، تم تعديل شاشة القفل لتكون أكثر تخصيصًا عن ذي قبل، فالآن صار بامكانك تعديل الخط الخاص بالساعة وتغيير لونه، مع إمكانية إضافة Widgets على الشاشة، سواء تحت الساعة او فوقها، مع إمكانية التعديل بشكل عام على صورة الخلفية بـEffects وفلاتر جيدة، وان كانت الصورة من نوع Portrait فسيمكنك التعديل فوق ذلك بحيث تصبح الخلفية جزءًا منك، وتستطيع تعديلها كما تحب

لكن لم يتوقف الأمر عند هذه النقطة، فصار يمكنك انشاء أكثر من Lockscreen، نعم يمكنك انشاء أكثر من شاشة قفل ويمكنك التبديل بينهم وقتما تحب، ومن ثم يمكنك ربط شاشة القفل بوضع الـFocus ليستعمل الهاتف شاشة قفل معينة مع وضع Focus مخصص، لنقل أنك في وقت العمل لا تريد للشاشة الرئيسية ان تعرض معلومات كثيرة، فقط الطقس والساعة، فتنشأ واحدة من أجل الطقس والساعة وتربطها بوضع العمل على الـFocus mode، فعندما يتم تفعيل وضع العمل سيختار الهاتف شاشة القفل المخصصة للعمل بشكل تلقائي

في النهاية أيضًا قدمت ابل تصميمًا جديدًا للإشعارات على شاشة القفل، بدلًا من ان تملأ الإشعارات شاشتك وضعتهم Apple في أسفل الشاشة لتستطيع التقليب بينهم، موضعهم تحت في أسفل الشاشة مناسب بشكل كبير للهواتف الكبيرة الحجم بحيث لا تحتاج ان تصل بإصبعك الى مكان عالي على الشاشة لتستطيع التقليب في اشعارات هاتفك، كما قدمت Apple ميزة الإشعارات المستمرة، مثلما تطلب سيارة Uber مثلًا، فيعرض لك التطبيق اشعارًا يشير الى حركة السيارة واقترابها منك، ستعرضه Apple على شاشة القفل بشكل مستمر وبشكل جيد بفضل الـAPI الجديد الخاص بذلك.

مزايا جديدة في iMessages

اول ميزة جديدة في تطبيق المراسلة الشهير الخاص بـApple هي امكانية تعديل الرسائل بعد ارسالها، تصور انك قمت بإرسال رسالة ونسيت نقطة او حرف او كتبت كلمة لا تقصدها وتريد تدارك خطأك بسرعة، صار هذا ممكنًا الآن عن طريق ان تضغط ضغطة مطولة على الرسالة وتختار زر Edit او تعديل، فتقوم بتعديل الرسالة وتدارك خطأك بسهولة، من المضحك في الأمر انه يمكنك الآن تعديل رسائل iMessages لكن لا يمكنك تعديل تغريدات تويتر بعد.

من المزايا الأخرى هي مسح الرسالة بعد ارسالها، انت ارسلت رسالة الى شخص خطأ، تريد مثلًا ان ترسل لوالدتك شيئًا فأرستله لصديقتك في الجامعة بالخطأ، يمكنك الآن مسح الرسالة بسرعة قبل ان تتم قراءتها فتتدارك خطأك بسرعة قبل ان تدخل في دوامة من التبريرات للرسالة التي أرسلتها عن طريق الخطأ، مزايا نراها في تطبيق Telegram للمحادثات جيد ان Apple تدعمها في تطبيقها الرسمي.

من المزايا أيضًا امكانية تحويل أي رسائل قد قرأتها الى رسائل لم تُقرأ بعد، أعني تخيل انك وصلك رسالة من والدك يطلب منك بعض المشتروات فقمت بقراءتها بالخطأ وانت لا تريد ان تقرأها او ان تراها كإشعار في وقت لاحق حتى لا تنسى ما طُلب منك، صار يمكنك القيام بذلك الآن عن طريق iMessages في iOS 16، نقطة جيدة ولو انها نقطة صغيرة

تحديث Share Play

ميزة Share Play هي ميزة أطلقتها Apple في تحديث iOS 15 وقامت بتحديثها أكثر في iOS 16 حيث مدت الشركة هذه الميزة خارج Facetime، في البداية كنت تستعمل facetime لمشاركة مع تشاهده او ما تقرأه، لكن الآن صار يمكنك المشاركة على IMessage فيستطيع الطرف الثاني -او أطراف المجموعة- مشاهدة نفس ما تشاهده بنفس التوقيت بنفس كل شيء عن طريق التحديث على iMessage.

مشاركة الصور على ICloud

للعائلات الذين يمتلكون حسابات ICloud، صارت هناك بيئة تخزين سحابية منفصلة من أجل مشاركة الصور مع جميع أفراد العائلة، يشبه الأمر الألبومات التي تتم مشاركتها على Google Photos، فصار يمكنك الآن انشاء مساحة صور مشتركة، تضع فيها تلقائيًا كل الصور التي تريد وضعها لأشخاص / أشياء فتصل الصورة الى جميع المشاركين في هذه المجموعة، كما أن أي تعديلات تتم على أي صورة منهم ستصل للجميع بشكل فوري وسريع.

تحسينات ميزة Live Text

ميزة Live Text من المزايا التي قدمتها Apple في الماضي والآن تتحسن بشكل كبير على iOS 16، حيث كان في الماضي يمكنك التقاط النصوص والكلمات من على الصور فقط، سواء من الكاميرا او من تطبيق الصور، الأمر الآن يصبح أكبر حيث يمكنك التقاط النصوص والكلمات المختلفة من الفيديوهات كذلك، تخيل نفسك في كورس للبرمجة وتريد تجربة الكود المعروض أمامك، بدلًا من ان تقوم بكتابته كله من الصفر يمكنك تحديد النص من خلال شاشة الفيديو ونسخه ولصقه بحريتك وبسهولة، كما أن الميزة صارت أذكى في تتبع الأشياء، لنقل صورة لشخص Portrait، يمكنك تحديد هذا الشخص وأخذه بدون الخلفية كعنصر يمكنك ارساله ونسخه ولصقه في أي مكان. كما أن هذه الميزة ستتيح لك الآن الترجمة الفورية وتحويل العملات بسهولة

مزايا أخرى

يمكنك الآن فتح الـFaceID حتى والهاتف في وضع غير الطبيعي (كأن يكون في وضع Landscape)

صار يمكن لـSiri تنفيذ أوامر أكثر بدون اتصال انترنت

دعم HDR10+ في أكثر من تطبيق مثل Apple TV

الأجهزة الداعمة لتحديث iOS 16

iPhone 8 / iPhone 8 Plus

iPhone SE (الجيل الثاني والثالث فقط)

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 / iPhone 12 Mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 / iPhone 13 Mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max