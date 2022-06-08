شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX ترسل 15000مجموعة إنترنت Starlink إلى أوكرانيا فى 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، إن شركته SpaceX سلمت 15000 مجموعة من Starlink للإنترنت إلى أوكرانيا على مدار ثلاث شهور بعد أن غزت روسيا البلاد في فبراير، وتعد Starlink خدمة النطاق العريض لـ SpaceX والتي تستخدم الأقمار الصناعية المتصلة بالأطباق الأقمار الصناعية لتوفير الإنترنت للأشخاص على الأرض.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، غرد الملياردير بمقطع فيديو لعرض الشرائح، تظهر فيه شريحة تقول "تم تسليم 15000 من Starlinks إلى أوكرانيا" مع صورة تظهر مجموعات Starlink موضوعة فيما يبدو أنه ساحة انتظار، ومن غير الواضح ما إذا كانت الصورة قد التقطت في أوكرانيا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها SpaceX عن عدد مجموعات Starlink المرسلة إلى أوكرانيا منذ أن قامت بتنشيط خدمة النطاق العريض هناك في أواخر فبراير.

وقالت جوين شوتويل، مديرة العمليات في سبيس إكس في مارس إن الشركة أرسلت "آلاف" مجموعات ستارلينك إلى أوكرانيا، لكنها لم تذكر رقمًا محددًا، كما أنه في أواخر أبريل، أفادت NBC News أن Starlink أرسلت حوالي 10000 محطة طرفية إلى أوكرانيا.

وغرد نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف، الذي طلب من ماسك في فبراير بإرسال محطات الإنترنت الخاصة به إلى أوكرانيا، في أوائل مايو، ليقول إن هناك 150.000 مستخدم يوميًا لـ Starlink في البلاد.

أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشركة Starlink في مقابلة مع Wired، وقال إن الخدمة ساعدت أوكرانيا في التغلب على الدعاية الروسية من خلال توفير الإنترنت للأوكرانيين الذين فقدوا الاتصال بالإنترنت وأخبرتهم القوات الروسية أن بلدهم لم يعد موجودًا.

وقال ماسك في مايو إن روسيا كثفت جهودها لتشويش إشارة Starlink في أوكرانيا، لكن خدمة الإنترنت تمكنت حتى الآن من مقاومة محاولات القرصنة.