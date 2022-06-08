ذروتها وموعد إنتهائها .. موجة حر عنيفة تضرب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تشهد البلاد ارتفاعاً فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وسيكون من درجتين إلى ثلاث درجات، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذى سيصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تشهد ارتفاعًا فى نسب الرطوبة خلال فترة النهار والليل، مما يجعل الطقس خلال فترة النهار شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، فيما عدا الأجزاء الشمالية ستكون حارة.

وتابعت أنه خلال فترات الليل الأجواء ستكون معتدلة تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أنه مع دخول فترة المساء سيكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مما يساعد على الإحساس بالأجواء المعتدلة.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر معنا لمطلع الأسبوع المقبل، والذروة ستصل العظمي على القاهرة إلى 38 درجة مئوية، تحديدا يومي الخميس والسبت، وبداية من يوم الأثنين تنخفض درجات الحرارة، إلا أن الأجواء تظل حارة خلال فترة النهار.