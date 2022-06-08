اليوم .. بدء الموجة الحارة على جميع الأنحاء

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 يونيو، على جميع الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 23

وادى النطرون 34 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 33 22

السلوم 32 21

سيوة 39 21

بورسعيد 30 23

دمياط 29 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 21

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

نويبع 36 23

طابا 34 22

كاترين 32 18

الطور 37 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 24

الفيوم 37 22

بنى سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 41 24

أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 33 26