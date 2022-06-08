شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق مهمة لاستكشاف القباب الغامضة على القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق ناسا مهمة "ذات أولوية" لاستكشاف القباب الغامضة على القمر التي حيرت العلماء، حيث كشفت وكالة الفضاء الأمريكية النقاب عن خطط لعربة روفر لزيارة قباب Gruithuisen، وهي سمات جيولوجية يعتقد الخبراء أنها تشكلت من صهارة لزجة غنية بالسيليكا، تشبه الجرانيت في تركيبها.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الأرض، تحتاج مثل هذه التكوينات إلى تشكيل محيطات من الماء السائل والصفائح التكتونية، ولكن بدون وجود مثل هذه المكونات على القمر، فإن الخبراء غير متأكدين من كيفية تشكل القباب وتطورها بمرور الوقت.

وستتألف مهمة (Lunar-VISE)، المقرر لعام 2025، من مجموعة من خمسة أدوات، وسيتم تركيب اثنتين منها على مركبة هبوط ثابتة وثلاثة على عربة جوالة متنقلة، وعلى مدار عشرة أيام من أيام الأرض (يوم قمري واحد)، ستستكشف Lunar-VISE قمة أحد قباب Gruithuisen.

كما أنه من خلال تحليل الثرى القمري في الجزء العلوي من إحدى هذه القباب، ستساعد البيانات التي تم جمعها وإعادتها بواسطة أدوات Lunar-VISE العلماء في الإجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة بكيفية ظهور هذه التكوينات.

وستساعد البيانات أيضًا في إعلام البعثات الروبوتية والبشرية المستقبلية إلى القمر كجزء من برنامج Artemis، الذي يهدف إلى هبوط أول امرأة والرجل التالي على القمر في وقت لاحق من هذا العقد.

واختارت ناسا أيضًا مهمة تحقيقًا ثانيًا: مجموعة علوم (LEIA) وهى عبارة عن جهاز صغير يعتمد على CubeSat.

سيوفر LEIA أبحاثًا بيولوجية على القمر، والتي لا يمكن محاكاتها أو تكرارها بدقة عالية على الأرض أو محطة الفضاء الدولية، من خلال توصيل مادة Saccharomyces cerevisiae إلى سطح القمر ودراسة استجابتها للإشعاع والجاذبية القمرية.