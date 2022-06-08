شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a و iPhone 12 mini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرا عن هاتفها Pixel 6a حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 12 mini كما يلى:

هاتف Pixel 6a: الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

iPhone 12 mini الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.