شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 خطوات لمنع سخونة بطارية الهاتف فى الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف لابد أن نضع فى الاعتبار ارتفاع حرارة جميع الأجهزة من حولنا وخاصة الهاتف المحمول، الذى نعتاد الاستخدام الشخصى له على مدار 24 ساعة، سواء خلال فترة النهار فى العمل أو المنزل أو مساءا خلال النوم.

ونصح الكثير من الخبراء من ارتفاع درجات حرارة الهاتف الذى يؤدى فى النهاية للانفجار من زيادة حرارة البطارية المصنوعة من الليثيوم التى تصل إلى حد الاحتراق فى حالة سخونة الهاتف ووضعه فى الجيب أو تحت الغطاء.

وفى أحدث التعليمات الصادرة عن المركز الهندسى الإقليمى SafeNet الروسى لابد من اتخاذ عدد من الخطوات لمنع سخونة الهاتف باستمرار والوصول به إلى الاحتراق ومن أهمها:

1 إيقاف تشغيل Bluetooth وGPS الذى يرفع من حرارة الجهاز مع فتحها باستمرار.

2 إيقاف تشغيل وحدة Wi-Fi وإلا سيبحث الجهاز باستمرار عن شبكة متاحة للاتصال، مما سيسهم أيضا فى ارتفاع حرارته.

3 إستخدام أجهزة الشحن الأصلية للجهاز والابتعاد عن الوصلات الضعيفة التى ترهق البطارية.

4 استخدام أغلفة ذات نوع جيد للهاتف " الجراب" تمنع من زيادة حرارته.

5 وضع الهاتف بعيدا عن الشمس نهارا ومنع وضعه فى الجيب على مدار اليوم.

6 فك الجهاز فورا فى حالة الشعور بالسخونه والابتعاد عنه مع وضعه فى مكان بارد للتهويه.

7 وقف التطبيقات التى تحتاج للانترنت ووضع الجهاز لفترة فى راحة من الاستخدام على مدار اليوم.