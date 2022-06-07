شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تجعل ملحقات USB-C تطلب إذنك لتمرير البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من النوع الذي يتردد في شحن الأجهزة من شاحن عام، يتضمن الإصدار التجريبي الأول من آبل لنظام التشغيل macOS 13 Ventura الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا ميزة مصممة على ما يبدو لمعالجة تلك المخاوف، ستجعل ملحقات USB-C و Thunderbolt تطلب الإذن منك بشكل صريح قبل أن تتمكن من الاتصال بأجهزة MacBook التي تعمل بشرائح M1 أو M2 من آبل.

إليك الوصف الكامل للميزة من ملاحظات إصدار آبل:

على أجهزة كمبيوتر ماك المحمولة المزودة بـ Apple silicon ، تتطلب ملحقات USB و Thunderbolt الجديدة موافقة المستخدم قبل أن يتمكن الملحق من الاتصال بنظام macOS للاتصالات السلكية مباشرة بمنفذ USB-C، لا ينطبق هذا على محولات الطاقة أو الشاشات المستقلة أو التوصيلات بمحور معتمد، لا يزال من الممكن شحن الأجهزة إذا اخترت عدم السماح.

يمكنك تغيير تكوين الأمان في إعدادات النظام ثم الأمان والخصوصية ثم الأمان، التكوين الأولي هو طلب ملحقات جديدة، يؤدي تكوين التحكم في مفتاح الوصول إلى تعيين السياسة للسماح دائمًا باستخدام الملحقات، يمكن للأجهزة المعتمدة الاتصال بجهاز Mac مغلق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

يُسمح تلقائيًا بالملحقات المرفقة أثناء تحديث البرامج من الإصدارات السابقة لنظام التشغيل macOS، قد يتم تعداد الملحقات الجديدة المرفقة قبل إعادة تشغيل ماك وتشغيلها، ولكن لن يتم تذكرها حتى يتم توصيلها بجهاز ماك غير مؤمن والموافقة عليها صراحة.

سيستمر شحن أجهزة MacBooks الخاصة بك على ما يرام، وستظل متصلة بشاشات عرض خارجية، ويمكنك إيقاف تشغيل كل شيء إذا كنت لا تريد أن تتعرض للتنصت.

ويبدو أنها مجرد حماية إضافية من أدوات USB الشائنة أو غير المتوافقة، وكلاهما أشياء حقيقية وأحدهما على الأقل قد أضر بأجهزة MacBook في الماضي القريب.

ربما سيكون حلاً أكثر واقعية من الحل الذي أطلقه منتدى USB Implementers في عام 2019 (pdf) ، والذي تطلب من الشركات اعتماد "برنامج مصادقة USB Type-C" الذي أعطى كل جهاز USB شهادة مشفرة للتحقق من هويته و تؤكد قدراتها.

قد لا يوقف حل آبل بالضرورة أدوات "USB Killer"، التي تحاول تقليص أجهزة الكمبيوتر عن طريق التحميل الزائد على منافذ USB بالكهرباء، كانت "القوة غير الملائمة" إحدى المشكلات التي كانت فكرة USB-IF تحاول مكافحتها.

عند الحديث عن طاقة USB-C ، فقد تم تعيينه رسميًا للحصول على دفعة كبيرة قريبًا: لقد كسرت أول كابلات USB-C PD بقدرة 240 وات مؤخرًا الغطاء، ونحن ننتظر بفارغ الصبر أجهزة الشحن وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والبطاريات الخارجية التي قد تأتي معها.