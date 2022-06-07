شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لإصدار 3 ساعات جديدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد مرت خمس سنوات منذ أن طرحت شركة Apple السلسلة 3 لأول مرة Apple Watch Series 3، وفي WWDC 2022 قد لا يدعم watchOS 9 السلسلة 3، وهذا يعني على الأرجح أن Apple Watch SE ستتولى رسميًا منصب ساعة Apple الذكية ذات الميزانية المحدودة.

قدمت Series 3 الاتصال المحمول عندما تم إطلاقها في عام 2017، وفي ذلك الوقت كانت ساعة ذكية جيدة للغاية على الرغم من أن عمر البطارية كان يمكن أن يكون أفضل قليلاً، بينما استمرت Apple في دعم الساعة على مر السنين أصبح من الواضح بشكل متزايد أن أيام Series 3 أصبحت معدودة، منذ إصدار watchOS 7 في عام 2020، أبلغ العديد من المستخدمين أن Series 3 تكافح من أجل التحديث إلى برنامج جديد، وقدم watchOS 9 الكثير من ميزات الصحة واللياقة الجديدة.

عندما تم إطلاق Apple Watch SE في عام 2020 جنبًا إلى جنب مع Series 6، تم طرح السلسلة 3 كساعة على مستوى الدخول ، بينما كانت SE مخصصة للأشخاص الذين يبحثون عن المستوى التالي.

ومن جهة أخرى إذا تمكنت من الترقية إلى أحدث إصدار من watchOS ، فإن العديد من الميزات الجديدة لن تعمل بشكل جيد، حيث لم يتم تضمين بعضها على الإطلاق، على الرغم من دعم Series 3 للإصدارات الأحدث من watchOS، كانت أوقات تحميل التطبيق بطيئة جدًا لدرجة أنها لم تكن تستحق ذلك حسبما نقل موقع ذا فيرج.

حاليًا تقول الشائعات إن شركة آبل تخطط لإصدار ثلاث ساعات آبل جديدة هذا العام: السلسلة 8؛ ساعة آبل متينة ونسخة محدثة من SE.

وأصبح من المؤكد تقريبًا بعد التحديثات أن نوعًا ما من الساعات القوية في الطريق لأن watchOS 9 يضيف أنشطة متعددة الرياضات للرياضيين، ومقاييس أكثر تفصيلاً للجري، والعديد من طرق عرض التمرين الجديدة، لكن إسقاط الدعم لـ Series 3 يعطي مصداقية إضافية للشائعات التي قد نرى SE جديدًا أيضًا.

إذا تم تحقيق كل هذا ، فستكون مجموعة منتجات أكثر ذكاءً مما هو متاح حاليًا، سيكون لديك ساعة تلبي احتياجات جمهور Garmin أو Polar ، وساعة للأشخاص الذين يفضلون الميزات الذكية على اللياقة البدنية، وساعة للأشخاص الذين لا يرغبون في إنفاق الكثير، هذا يعني بشكل فعال أن شركة Apple تعيد وضع SE كجهاز على مستوى الدخول بدلاً من جهازها المتوسط ​​المدى، وهذا بدوره قد يعني أن السلسلة 8 القياسية تصبح الساعة الجديدة متوسطة المدى، كذلك تشكيلة الساعات ستبدو إلى حد كبير مثل تشكيلة iPhone.

إذا كنت مالكًا لـ Series 3، فلن تضطر إلى الترقية على الفور، في الواقع من الأفضل الانتظار حتى وقت لاحق من هذا الخريف عندما تعلن Apple عن السلسلة 8.