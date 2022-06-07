شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على iOS 16 لموبايلك الآيفون قبل الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن الإصدار التالي لنظام التشغيل iOS - الخاص بـ iPhone - والذي أطلق عليه اسم iOS 16، حيث يأتي مزودًا بمجموعة من الميزات الجديدة، ومع نظام التشغيل iOS الجديد، أعادت Apple تصميم شاشة القفل ، وهناك متجر خلفيات وبعض الأدوات لشاشة القفل.

وفي الوقت نفسه ، تعاملت iMessage كمنافس مع WhatsApp مع إضافة ميزة تحرير الرسالة والتراجع، وحتى الصور والتركيز حصلتا على بعض الميزات الجديدة ، وخرائط Apple قادمة إلى المزيد من البلدان، ويمكنك أيضًا العثور على بعض التحسينات الطفيفة في جميع أنحاء نظام التشغيل iOS.

موعد وصول iOS 16 وكالعادة ، من المتوقع أن يصل ​​نظام iOS 16 في وقت ما مع إطلاق أجهزة iPhone الجديدة ، والتي من المرجح أن تكون في سبتمبر، ومع ذلك ، أصدرت Apple معاينة المطورين لنظام iOS 16 لتمكين المطورين من إدخال تغييرات على تطبيقاتهم وإضافة دعم لواجهات برمجة التطبيقات الجديدة.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الإصدار التجريبي العام الشهر المقبل ، أي يوليو، ومع ذلك ، يمكن لغير المطورين أيضًا تثبيت الإصدار التجريبي من المطور ولكن يُنصح بالمتابعة بحذر حيث قد تكون هناك أخطاء قد تعيق عمل النظام بشكل صحيح، ويرجى ملاحظة أن هذه ليست النسخة النهائية من نظام التشغيل وهناك فرص للأخطاء والمشكلات الأخرى، لذلك من الضروري أيضًا أخذ نسخة احتياطية كاملة من جهاز iPhone الخاص بك قبل متابعة التثبيت.1. افتح Safari على جهاز iPhone الخاص بك وقم بزيارة موقع أبل للمطورين. كيفية تثبيت ملف تعريف مطور iOS 16 beta على iPhone كيفية تثبيت ملف تعريف مطور iOS 16 beta على iPhone 2. انقر فوق تنزيل إصدار تجريبي جديد.

3. الآن ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب المطور الخاص بك.

4. اضغط على ملف تعريف التثبيت أسفل قسم iOS 16 beta.

5. الآن ، اضغط على السماح ، ثم إغلاق.

6. توجه إلى الإعدادات واضغط على ملف التعريف الذي تم تنزيله.

7. انقر فوق تثبيت ، وأدخل رمز المرور الخاص بك.

8. حدد تثبيت في الزاوية اليمنى العليا ، وانقر فوق تثبيت مرة أخرى.

9. أعد تشغيل iPhone بالنقر فوق زر إعادة التشغيل الذي يظهر على شاشتك.

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي من مطور iOS 16 1. أفتح الإعدادات.

2. انتقل الآن إلى عام ، ثم تحديث البرنامج.

3. انقر فوق تنزيل وتثبيت ، وأدخل رمز المرور الخاص بك لبدء التنزيل.

4. أخيرًا ، انقر فوق التثبيت الآن.

الآن ، سيتم تشغيل هاتفك بنظام iOS 16، ونظرًا لأنه بناء مطور ، توقع بعض الأخطاء.