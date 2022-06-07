شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن هواتف أيفون الداعمة لنظام iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها - iOS 16 في مؤتمرها السنوي للمطورين - WWDC 2022، فبعد إطلاق الإصدار الجديد ، أكدت الشركة أن iPhone 8 والإصدارات الأحدث فقط ستتلقى تحديث iOS 16، وهذا يعنى أن iPhone 6S وiPhone 6S Plus وiPhone 7 وiPhone 7 Plus والجيل الأول من iPhone SE لن يحصلوا على تحديث iOS 16.





هواتف أبل التى ستدعم iOS 16 وقد أطلقت شركة آبل iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone SE الأصلي في عام 2016 ، بينما تم إطلاق iPhone 6S و iPhone 6S Plus في عام 2015، وهذا يعني أن جميع الهواتف الذكية الخمسة قد تلقت ستة وسبع سنوات من تحديثات البرامج المنتظمة، وبالمقارنة مع Android ، تتمتع أبل بسجل أفضل عندما يتعلق الأمر بتحديث الأجهزة القديمة، وفي الوقت الحالي ، تقدم معظم الشركات مثل Samsung و Nokia ثلاث سنوات من تحديثات البرامج وخمس سنوات من الأمان لهواتفهم الذكية.

وأكدت أبل أيضًا أن iPhone 8 والأخرى التي تم إطلاقها بعد ذلك ستتلقى تحديث iOS 16، وستبدأ الشركة في طرح التحديث في وقت لاحق من هذا العام، وسيوفر iOS 16 بعض الميزات الجديدة والمثيرة للاهتمام لأجهزة iPhone. إنه يجلب بعض الميزات الجديدة البارزة إلى أجهزة iPhone بما في ذلك LockScreen الجديدة بالكامل ومكتبة الصور المشتركة على iCloud وتحديثات الرسائل والبريد والمزيد.