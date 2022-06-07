شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح رؤية كلمة مرور شبكة Wi-Fi فى نظام التشغيل iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف آبل أخيرًا القدرة على رؤية كلمة مرور Wi-Fi المخزنة في iOS 16، حيث تشير MacRumors إلى أن معاينة مطور iOS 16 تتضمن خيارًا لعرض كلمة مرور Wi-Fi وحتى نسخها لمشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة، تحتاج إلى المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز مرور لرؤية كلمة المرور المخزنة ثم تحصل على خيار لنسخها.

وإذا كنت تمتلك جهاز آيفون فأنت تعلم صعوبة مشاركة كلمات مرور Wi-Fi عندما يزورها أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء ويكونون من عشاق مستخدم أندرويد أو يمتلكون جهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام ويندوز.

وعلى الرغم من اتصال هاتفك بالشبكة، فلا يزال يتعين عليك البحث عن كلمة مرور Wi-Fi في الجزء الخلفي من جهاز التوجيه أو على قطعة الورق القديمة التي لا ينبغي عليك تخزين كلمات المرور بها على أي حال. لقد ولت أيام هذا الصراع المألوف بمجرد وصول iOS 16 حسبما نقل موقع ذا فيرج.

لطالما كانت مشاركة كلمة مرور Wi-Fi تلقائية وسهلة على نظام iOS طالما أن الشخص الذي يحاول الاتصال بشبكتك لديه أيضًا جهاز iPhone أو iPad أو Mac. هذا التغيير متاح لأي شخص آخر بمجرد إصدار iOS 16.

تختبر آبل حاليًا نظام التشغيل iOS 16 مع المطورين، ويصل إصدار تجريبي عام في وقت ما في شهر يوليو. يتضمن iOS 16 أيضًا تحسينات كبيرة على شاشة القفل والرسائل، إلى جانب ميزة Live Text القوية ومكتبات صور iCloud المشتركة وغير ذلك الكثير.