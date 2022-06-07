شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الترقيات التالية لنظام iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مؤتمر مطوري آبل العالمي 2022 كما هو معتاد - مع تفاصيل كثيرة حول الترقية التالية لنظام التشغيل: iOS 16، سيبدأ هذا الخريف بعد قضاء الصيف في الاختبار التجريبي، مما يوفر المزيد من خيارات التخصيص، وشاشة قفل محسّنة مع أدوات، وبعض التحديثات الترحيبية للرسائل للمعرضين للأخطاء المطبعية بيننا.

وتقع شاشة القفل في مركز تحديثات iOS 16 من Apple ، بدءًا من القدرة على تخصيص الخطوط والألوان المستخدمة. سيكون من الممكن إضافة أدوات وتهيئة شاشات قفل متعددة يمكنك التبديل بينها عن طريق التمرير عبر الشاشة.

ويمكن أيضًا تعيين أوضاع تركيز مختلفة لشاشات قفل مختلفة، تحصل الخلفيات التي توفرها Apple على تحديث أيضًا مع خيارات متحركة وموضوعة تحت عنوان Pride.

وتظهر الإشعارات على شاشة القفل بشكل مختلف أيضًا، بدلاً من التراكم عبر الشاشة، فإنهم "يتدحرجون" في الجزء السفلي من الشاشة. هناك أيضًا ميزة "الأنشطة المباشرة" لعرض الإشعارات المرتبطة بحدث مثل رحلة أوبر أو حدث رياضي في لوحة واحدة حسبما نقل موقع ذا فيرج.

هناك تحديث رئيسي قادم إلى الرسائل أيضًا: يضيف iOS 16 القدرة على تحرير الأخطاء الإملائية من الرسائل المرسلة، وتذكر الرسائل التي لم تكن تقصد إرسالها، والقدرة على تمييز سلسلة رسائل على أنها غير مقروءة حتى تتمكن من العودة إليها لاحقا. SharePlay قادم أيضًا إلى الرسائل.

وستظهر ميزة Live Text القوية من Apple على الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك المزيد من الإجراءات المتاحة عند استخدام Live Text في الصور أو مقاطع الفيديو.

وتحصل Wallet أيضًا على بعض الميزات الموسعة، مع طريقة لمشاركة المعرفات المحفوظة بأمان من خلال توفير المعلومات الضرورية فقط.

وسيكون من الأسهل أيضًا مشاركة المفاتيح المحفوظة.

وتحصل Apple Pay على ميزة "الدفع لاحقًا" الجديدة، حيث تضيف خيار تقسيم الفاتورة إلى أربع دفعات متساوية بدون فوائد أو رسوم. ستحصل خرائط Apple على توجيه متعدد المحطات في iOS 16 ، وستتم إضافة ست مدن أخرى إلى "تجربة المدينة التفصيلية" المقدمة في iOS 15.

تضيف آبل أيضًا مكتبات صور iCloud مشتركة، في محاولة لتسهيل مشاركة صور معينة عبر حسابات العائلة والأصدقاء.

يمكن لما يصل إلى ستة مستخدمين الوصول إلى مكتبة مشتركة.

ستتضمن الصور اقتراحات المشاركة، وستتم مزامنة تعديلات الصور والكلمات الرئيسية لجميع المستخدمين.

هناك أيضًا ميزة جديدة تسمى فحص الأمان، والتي تهدف إلى حماية الأشخاص في المواقف المسيئة.

يتيح لك إبطال الوصول بسهولة إلى معلومات معينة، مثل الموقع والتي ربما شاركتها مع شخص آخر سابقًا.

سيتوفر iOS 16 هذا الخريف لأجهزة iPhone 8 والإصدارات الأحدث، ومن المرجح أن يظهر لأول مرة إلى جانب سلسلة iPhone 14، والتي يُشاع أنها تقدم شاشة تعمل دائمًا لأول مرة في iPhone.