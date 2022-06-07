علوم وتكنولوجيا

كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج – داعم Android 12

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محمود هاني 0 تبليغ

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تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج قد يبدو للبعض أمرًا مستحيلًا حيث ان سامسونج لا تتيح لك اضافة أي خطوط من خارج متجر الثيمات الخاص بها، بالتالي عندما تريد تنزيل أي خط لا يمكنك الا ان تقوم بالتحميل من هذا المتجر وهو أمر سئ كبداية لأن تقريبًا كل الخطوط المرفوعة عليه هي خطوط مدفوعة تحتاج ان تقوم بشرائها، لكن لحسن الحظ هناك طريقة لتثبيت أي خط بصيغة ttf على هاتف سامسونج، كيف ذلك؟ تابع هذا المقال

كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج - داعم Android 12

ماذا تحتاج

كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج

  • قم بتحميل خط Samsung Sans من متجر سامسونج وتثبيته
  • اختر هذا الخط كالخط الأساسي لك

كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج - داعم Android 12 1
  • الآن افتح تطبيق mono

كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج - داعم Android 12 2
  • الخطوة الرابعة أمامك سيطلب التطبيق عمل نسخ احتياطي على حساب سامسونج اضغط على زر Backup

كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج - داعم Android 12 3
  • الآن قم بنسخ الخط الذي تريد تطبيقه الى مجلد /monofonts/ttf الموجود على ذاكرة الهاتف الداخلية
  • ارجع للتطبيق واضغط على Load TTF واختر الخط الذي تريده

كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج - داعم Android 12 4
  • الآن قم بتنفيذ خيار Install custom font سيقوم هنا التطبيق بمسح خط Samsung Sans وتثبيت نسخة معدلة منه
  • اختر خط Samsung Sans من جديد كخط افتراضي في الخطوة التي تليها

كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج - داعم Android 12 1
  • الآن قم بعمل Restore للإعدادات الخاصة بك من الخطوة الأخيرة

ماذا يحدث؟

الفكرة في التطبيق تكمن في تثبيت خط معدل من خط سامسونج المرفوع على متجر سامسونج وجعل النظام يطبقه بنفسه بشكل تلقائي بحيث يُخدع النظام ويوافق على اختيار خط من مصدر خارجي، ومن ثم بهذا الشكل يمكنك تثبيت خطوط خارجية على هاتف سامسونج الخاص بك بدون مشاكل نهائيًا، التطبيق مجاني سهل الاستعمال وخطوات استعماله بسيطة جدًا فقط تابع الخطوات بالأعلى ولا شيء آخر.

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المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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