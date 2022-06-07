كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج – داعم Android 12

تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج قد يبدو للبعض أمرًا مستحيلًا حيث ان سامسونج لا تتيح لك اضافة أي خطوط من خارج متجر الثيمات الخاص بها، بالتالي عندما تريد تنزيل أي خط لا يمكنك الا ان تقوم بالتحميل من هذا المتجر وهو أمر سئ كبداية لأن تقريبًا كل الخطوط المرفوعة عليه هي خطوط مدفوعة تحتاج ان تقوم بشرائها، لكن لحسن الحظ هناك طريقة لتثبيت أي خط بصيغة ttf على هاتف سامسونج، كيف ذلك؟ تابع هذا المقال

ماذا تحتاج

كيفية تثبيت خطوط خارجية على هواتف سامسونج

قم بتحميل خط Samsung Sans من متجر سامسونج وتثبيته

اختر هذا الخط كالخط الأساسي لك

الآن افتح تطبيق mono

الخطوة الرابعة أمامك سيطلب التطبيق عمل نسخ احتياطي على حساب سامسونج اضغط على زر Backup

الآن قم بنسخ الخط الذي تريد تطبيقه الى مجلد /monofonts/ttf الموجود على ذاكرة الهاتف الداخلية

ارجع للتطبيق واضغط على Load TTF واختر الخط الذي تريده

الآن قم بتنفيذ خيار Install custom font سيقوم هنا التطبيق بمسح خط Samsung Sans وتثبيت نسخة معدلة منه

اختر خط Samsung Sans من جديد كخط افتراضي في الخطوة التي تليها

الآن قم بعمل Restore للإعدادات الخاصة بك من الخطوة الأخيرة

ماذا يحدث؟

الفكرة في التطبيق تكمن في تثبيت خط معدل من خط سامسونج المرفوع على متجر سامسونج وجعل النظام يطبقه بنفسه بشكل تلقائي بحيث يُخدع النظام ويوافق على اختيار خط من مصدر خارجي، ومن ثم بهذا الشكل يمكنك تثبيت خطوط خارجية على هاتف سامسونج الخاص بك بدون مشاكل نهائيًا، التطبيق مجاني سهل الاستعمال وخطوات استعماله بسيطة جدًا فقط تابع الخطوات بالأعلى ولا شيء آخر.