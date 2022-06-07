زلزال مفاجئ يضرب سوق الكريبتو ويطيح بالكبار.. انهيار إيثريوم وبيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - لم يدم التحسن في سوق الكريبتو طويلا، حيث تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، اليوم الثلاثاء، على خلفية استعداد البنوك لخفض الفائدة الأمريكية.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن نيته لرفع سعر الفائدة على الدولار خلال شهري يونيو/حزيران الجاري ويوليو/تموز المقبل بواقع 0.5% لكل شهر على حدة.

ومع زيادة سعر الفائدة على الدولار زادت شهية المستثمرين نحو السندات طويلة الأجل (10 سنوات)، مقابل التخلي عن العملات الرقمية المشفرة التي أصبحت عالية المخاطر بعد انهيار عملة “تيرا دولار”.

وخسر سوق العملات الرقمية المشفرة نحو 5.96% من قيمته السوقية التي هبطت إلى 1.21 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 79.82 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

انخفض سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 5.98% ليصل إلى 29,538.26 دولار، كما تراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 562.5 مليار دولار.

وذكر تقرير أن منصة تبادل العملات المشفرة “بينانس” عالجت مليارات الدولارات من المعاملات غير المشروعة، لكن المنصة نفت هذه الادعاءات.

وقالت وكالة “رويترز” إن صفقات بقيمة 2.35 مليار دولار ناجمة عن مبيعات المخدرات والقرصنة والاحتيال الاستثماري شقت طريقتها عبر منصة “بينانس” دون علم الشركة بذلك منذ عام 2017.

وأوضح التحقيق الذي أجرته الوكالة أن الثغرات الأمنية في منصة “بينانس” وخطوات مكافحة غسل الأموال ليست آمنة على الإطلاق.

وأشارت “رويترز” إلى أن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية “لعازر” استخدمت منصة “بينانس” لغسل ما قيمته 5.4 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من البورصة السلوفاكية.

لكن المنصة أشارت في بيان إلى أنها تمتلك واحدة من أكثر سياسات مكافحة غسل الأموال صرامة في صناعة التكنولوجيا المالية، موضحة أنها تلعب دورًا هامًا في المساعدة على تطبيق القانون.

وتمتلك “بينانس” نحو 120 مليون مستخدم حول العالم، حيث تشهد معاملات بقيمة مئات المليارات من الدولارات من العملات المشفرة شهرياً.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وخسر سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 8.25% مسجلًا 1752.53 دولار.

وانخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 8.93% ليبلغ 279.07 دولار.

وتراجع سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 3.03% إلى 0.3914 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 5.46% إلى 0.5888 دولار.

ونزل سعر بولكادوت Polkadot بنحو 6.95% ليصل إلى 9.04 دولار.

وهوي سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 4.35% ليصل إلى مستويات 0.07976 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.