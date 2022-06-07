أسعار العملات الرقمية.. مكاسب لـ”بيتكوين وإيثريوم”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 6 ساعات

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2022 6:57 مساءً

بعد التقلبات التي شهدها سوق العملات الرقمية، ارتفعت بيتكوين 5.2% إلى 31441.76 دولار خلال تعاملات، أمس الإثنين، لتضيف نحو 1552.72 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.

ومازالت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم منخفضة بنحو 34.8% عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 ألف دولار الذي سجلته في 28 مارس/آذار الماضي.

كما ارتفعت العملة الرقمية الأقل شهرة إيثر بنسبة 6ر5%, كما ارتفعت عملات سولانا وأفالانش وكاردانو بنسبة 11%، مع تحسن مستويات ثقة المستثمرين في سوق العملات المشفرة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، يمكن أن يتحسن أداء سوق العملات الرقمية مع صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وإذا تراجع معدل التضخم ستتحسن الفرصة أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لتهدئة وتيرة تشديد السياسة النقدية بحسب ماتي جرينسبان مؤسس شركة كوانتم إيكونوميكس.

وكانت شركات تعدين “بيتكوين” قد بدأت في بيع مخزونها من الرموز، لتغطية زيادة التكاليف، في ظل تباطؤ آفاق نمو الصناعة، وظهور مؤشرات ضئيلة على تحسن سعر أكبر عملة مشفرة، عقب الانهيار الأخير، والانخفاض من المستويات القياسية التي سجلتها.

وقامت شركات التعدين بتحويل نحو 195,663 عملة إلى البورصات، خلال مايو الماضي، في أكبر زيادة شهرية منذ يناير الماضي، وفقاً لبيانات “كوين ميتركس” (Coin Metrics)، التي جمعتها “كومباس مايننغ” (Compass Mining). وبحسب متوسط سعر “بتكوين” خلال مايو البالغ نحو 32000 دولار، يبلغ إجمالي قيمة الرموز المباعة نحو 6.3 مليار دولار.

ويشير ذلك إلى احتمال تحويل الشركات كميات كبيرة من العملات المتراكمة في محافظها الرقمية إلى البورصات لبيعها.

وحتى يبدو الأمر أكثر وضوحاً، فإن ذلك الرقم لا يعني بالضرورة أن شركات التعدين سوف تبيع ذلك الكم الكبير من الرموز، لأن بعضها سوف يبادل العملات في صفقات أخرى، ولن يقوم ببيعها.

ويشمل البائعون، شركات التعدين التي تقوم بالتداول بشكل علني، مثل شركة “ريوت بلوكتشين” (Riot Blockchain)، التي راهنت على تراكم مخزونات “بتكوين” لديها، متوقعة استمرار ارتفاع الأسعار، حيث تعمل الشركة وكيلاً لمستثمري الأسهم الراغبين في الانكشاف على العملات المشفرة دون الامتلاك الفعلي للرموز.

وتضم القائمة أيضاً، شركات التعدين الأصغر حجماً، التي تواجه عمليات تصفية كبيرة، حيث تقوم ببيع “بتكوين” بعد أن فقدت نحو 35% من قيمتها منذ بداية العام.