أبل تخصّص ميزة لمساعدة “المعنَّفين” في نظام “iOS 16”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 7 ساعات

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2022 1:08 مساءً

يتضمّن نظام “iOS 16” الجديد من أبل العديد من المزايا والخاصيات التي سيتمكن مستخدمو هواتف أيفون من الاستمتاع بها والاستفادة منها فور صدوره.

في هذا السياق، كشفت شركة ”أبل“ الأميركية عن ميزة ”Safety Check“ الجديدة المقرر طرحها للإصدار المقبل من نظام تشغيل هواتف آيفون، ”iOS 16″، وتهدف إلى حماية ”الأشخاص المعنفين أو الذين يتعرضون للإساءة“ بمختلف أنواعها.

وخاصية ”Safety Check“ هي قسم جديد سيتم تضمينه في إعدادات الهاتف (آيفون)، ويمكن من خلاله ”عمل مراجعة سريعة لمعرفة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم“.

وعبر هذه الميزة، يستطيع الشخص استخدام ”زر الطوارئ“ لإعادة تعيين كل الإعدادات التي قد تمنح أي شخص آخر إمكانية الوصول إلى الرسائل أو التطبيقات، أو تتبع الموقع الحالي وأي معلومات أخرى مهمة ذات صلة.

وتسعى الميزة إلى ”قطع جميع الصلات“ في حالات الطوارئ مع الشركاء المسيئين، حتى يستطيع المستخدم الوصول إلى مكان آمن.

الى ذلك، يستطيع المستخدم من خلال الميزة أيضا ”الخروج تلقائيا“ من جميع الأجهزة التي تتزامن على حساب ”iCloud“، بالإضافة إلى تقييد الرسائل الموجودة على هاتف المستخدم لتجنب إمكانية قراءة الرسائل النصية على أي جهاز آخر تم تسجيل الدخول إليه في مكان ما.

كما أعلنت ”أبل“ أنها عملت مع الشبكة الوطنية لإنهاء العنف المنزلي (NNEDV)، والمركز الوطني لضحايا الجريمة (NCVC)، وشبكة خدمات النساء الأسترالية (WESNET)، لتطوير مجموعة جديدة من الميزات، لمساعدة الأشخاص الذين يتعرضون لـ“الإساءة“ ويحتاجون إلى قطع ”جميع الصلات“ مع الشريك المسيء من أجل سلامتهم.

وفي غضون ذلك، أعلنت الشركة ،أيضا خلال المؤتمر، تطوير وتحديث خدمة ”Apple Pay“ عن طريق إضافة ميزة ”Apple Pay Later“.

وستتيح الميزة تقسيم تكلفة المشتريات، التي تمت عن طريق التطبيق، إلى أربع دفعات متساوية على مدار ستة أسابيع دون فوائد أو رسوم تأخير.