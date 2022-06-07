شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. مهمة Gemini 4 وليه ناسا لسه بتحتفل بها بعد أكثر من 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت ناسا من إتمام مهمة Gemini 4 منذ حوالى 67 عاما، حيث عادت إلى الأرض في مثل هذا اليوم 7 يونيو من عام 1965، وذلك بعد مهمة استغرقت أربعة أيام و62 مدارًا، حيث نجحت عملية الهبوط في المحيط الأطلسي.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، مازالت تحتفل وكالة الفضاء الأمريكية بمهمة Gemini 4، وهي الرحلة الفضائية المأهولة العاشرة لناسا.

لكنها تضمنت أول عملية سير في الفضاء قام بها رائد فضاء أمريكي، وطاف إدوارد إتش وايت الثاني خارج المركبة الفضائية لمدة 20 دقيقة.

كما تمكن وايت من إخراج نفسه من الكبسولة باستخدام مسدس نفاث نفاث للأكسجين، وبعد 3 دقائق من هذا، نفد الوقود واضطر وايت للعودة إلى المركبة الفضائية عن طريق سحب الحبل ولف جسده.

وتأتى أهمية هذه الرحلة أيضا من أنها تعد الأولى في التاريخ الأمريكي التي تجري تجربة علمية في الفضاء.