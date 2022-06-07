شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة HUAWEI WATCH GT 3 الذكية.. اختيار الشهر لأفضل ساعة بمظهر أنيق وتوافق رائع مع أنظمة التشغيل المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن شراء ساعة ذكية هذا العام، فهناك بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها مثل التصميم والوظائف التي تقوم بها الساعة وعلى رأسها تتبع الصحة واللياقة البدنية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية بالإضافة إلى عُمر البطارية الذي يُعد عاملاً هامًا للغاية للاستمتاع بكافة الميزات الرئيسية التي تتيحها الساعة، وهو ما دفع هواوي للكشف عن ساعتها الاحدث في السوق المصري وهي HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II، والتي اتخذت خطوة كبيرة في تطور الساعات الذكية، بهدف منح مستخدميها مظهرًا وشعورًا متميزًا باستخدام تقنية ذكية وقوية تُعد بمثابة مساعدهم الشخصي الأقرب والاكثر حرصًا على مواعيدهم وصحتهم بشكل مستمر.

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بشاشة AMOLED مقاس 46 مم مقاس 1.43 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي، بينما تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم بشاشة مقاس 1.32 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في الاستخدام العادي. كما تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT بمظهر أنيق و جذاب وتصميم الجديد للواجهة، كما أن الساعة مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الصناعي والتي تقدم إدارة صحية طوال اليوم بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة، وتوافقها مع أنظمة التشغيل المختلفة Android و iOS بكفاءة تامة.

ويأتي تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 المبتكر مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة وتكامل التقنيات المتطورة وذلك لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد، سواء كانوا يستكشفون العالم من حولهم أو يتعلمون مهارات جديدة أو يستكشفون حدود إمكانات لياقتهم البدنية. وتكتمل تصميمها المتطور بميزة مراحل القمر - Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. يتضمن ذلك 8 مراحل للقمر مثل القمر الجديد والقمر الكامل والربع الأول للقمر والمزيد. بصرف النظر عن مراحل القمر، يمكن للمستخدمين اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر وأكثر من ذلك لإتقان العناصر أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.

وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 تجربة تفاعلية جديدة تمامًا، من خلال تزويدها بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية. كما تسمح وجوه الساعة المخصصة أيضًا بالوصول إلى بيانات التمرين والتطبيقات بسهولة عن طريق رفع المعصم فقط.

وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 ميزات مراقبة مستمرة وفي الوقت الفعلي ودقيقة لـمتابعة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 والنوم والتوتر من أجل إدارة صحية شاملة. وتم تجهيز HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep ™ 2.0. يمكنه إجراء مراقبة مرحلة النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، ومراقبة التنفس أثناء النوم، وتقييم جودة النوم دون إزعاج نوم المستخدم. يمكنه أيضًا اكتشاف مدة نوم المستخدم تلقائيًا وتقديم بنية النوم الشاملة للنوم والقيلولة (بما في ذلك النوم الخفيف والنوم العميق وحركة العين السريعة والاستيقاظ)، وتحديد ستة مشاكل نوم نموذجية بدقة وتقديم مئات الاقتراحات والخدمات الشخصية لتحسين أداء المستخدم. جودة النوم علميا.

وأضافت ميزة Healthy Living Shamrock الجديدة العديد من الميزات الصغيرة لتناسب احتياجات الصحة اليومية للمستخدم بشكل أفضل. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيين، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك.

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة لمراقبة معدل ضربات القلب ، والتي تتبنى ثمانية صمامات ثنائية ضوئية في تخطيط دائري. ويوفر تحديد المواقع GNSS ثنائي النطاق خماسي النطاق للمستخدمين أيضًا تحديد المواقع الجغرافية بدقة أكبر.

وتُعد ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بمثابة مدرب شخصي يسجل ويحلل بيانات التمرين للمستخدم، ويحدد بذكاء الفترة الأساسية وفترة الرفع وفترة الدمج وفترة التخفيض وفقًا لمستوى وأهداف القدرة الرياضية الحالية للمستخدم، ثم يضبط كثافة التدريب ويزيد حجم التدريب تدريجيًا لتحسين الأداء الرياضي تدريجيًا قدرة، حيث تدعم HUAWEI WATCH GT 3 ميزات الصحة واللياقة البدنية الشخصية، بما في ذلك مدرب الجري بالذكاء الاصطناعي وميزة Healthy Living Shamrock، والتي تشبه مساعد الصحة واللياقة البدنية للمستخدمين للبقاء بصحة جيدة ونشاط.

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا مع ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و 12 تمرينًا في الهواء الطلق (الجري، والمشي ، وتسلق الجبال ، والمشي ، والجري عبر الضاحية ، وركوب الدراجات ، والسباحة في المياه المفتوحة ، والترياتلون. والتزلج على الجليد والتزلج الريفي على الثلج والجولف) و6 تدريبات داخلية.

وتدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي قراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. مع تطبيق Petal Maps على متن الساعة، يمكن للمستخدمين أيضًا التنقل في طريقهم حول معصمهم بشكل صحيح. تدعم HUAWEI WATCH GT 3 أيضًا وجوه الساعة لتقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستهلكين. يمكن للمستخدمين تعيين الوظائف أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، مما يتيح لك الوصول الفوري إلى بيانات التمرين والتطبيقات المهمة عند رفع معصمك. هناك أيضًا أكثر من عشرة آلاف من سمات واجهات المشاهدة للتنزيل.







