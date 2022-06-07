شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يعلن: شاحن واحد لجميع الهواتف والكاميرات بحلول 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الهواتف المحمولة إلى الكاميرات الرقمية، سيتمكن المستهلكون قريبًا من استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة، بحلول خريف عام 2024، سيصبح USB Type-C منفذ الشحن المشترك لجميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبى والبرلمان والمجلس.

هذا القانون هو جزء من جهود الاتحاد الأوروبى الأوسع لجعل المنتجات فى الاتحاد الأوروبى أكثر استدامة، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتسهيل حياة المستهلكين.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يحتاج المستهلكون بعد الآن إلى جهاز شحن وكابل مختلف فى كل مرة يشترون فيها جهازًا جديدًا، ويمكنهم استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم، و يجب أن تكون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس وسماعات الرأس ووحدات تحكم ألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة القابلة لإعادة الشحن عبر كابل سلكي مزودة بمنفذ USB من النوع C، بغض النظر عن الشركة المصنعة لها، وسيتعين أيضًا تكييف أجهزة الكمبيوتر المحمولة مع المتطلبات بحلول 40 شهرًا بعد دخولها حيز التنفيذ.

ويتم أيضًا تنسيق سرعة الشحن للأجهزة التي تدعم الشحن السريع ، مما يسمح للمستخدمين بشحن أجهزتهم بنفس السرعة باستخدام أى شاحن متوافق.