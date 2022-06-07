شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المدعى العام يطلق تحقيقا فى تويتر بشأن عدد الروبوتات والحسابات المزيفة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المدعى العام فى تكساس كين باكستون تحقيقًا في تويتر بسبب مخاوف من تقارير "يحتمل أن تكون خاطئة" تتعلق بعدد الروبوتات والحسابات المزيفة الأخرى على الشبكة الاجتماعية.

وفى بيان صحفى ادعى باكستون أن الحسابات الزائفة قد تساعد فى "تضخيم قيمة" Twitter - وبالتالى فهو يعتزم متابعة التحقيق بموجب قانون الممارسات التجارية الخادعة للولاية، والذى يحمى من تضليل المعلنين والشركات والمستخدمين العاديين، وفقا لتقرير engadged.

ويتابع مكتب باكستون القضية فى الوقت الذى يحاول فيه إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا على ما يبدو إفشال عرضه لشراء موقع تويتر، واقترح ماسك لعدة أسابيع أن أرقام الروبوتات للمنصة قد تكون أكبر بكثير مما تبلغ قيادتها الحالية، وإنه توقيت مثير للاهتمام لمواءمة اهتمامات Musk و Paxton .

وفتحت Tesla للتو مصنع Gigafactory فى تكساس، وتنقل مقرها الرئيسي إلى المنطقة ويأتى ذلك فى الوقت الذى قدمت فيه الدولة إعفاءات ضريبية للشركات التى تبنى منشآت محلية، ومهما كان الأمر يستحق، فقد سبق أن اتُهم باكستون بإساءة استخدام المنصب بسبب مزاعم الرشوة ، ولكن تم تبرئته فى النهاية من قبل مكتبه.

وطُلب من موقع Twitter تقديم مستندات غير مصدق عليها توضح بالتفصيل أعداد المستخدمين النشطين للشركة منذ عام 2017 ، وحجم الحسابات "غير الأصلية" خلال تلك الفترة والطرق المستخدمة لحساب نسبة الحسابات المزيفة، كما يتعين عليها تحديد نموذجها الإعلانى ، بما فى ذلك الإيرادات التى تحققها فى تكساس.

ومن الجدير بالذكر، أيضًا أن آمال Musk فى تعزيز حرية التعبير على Twitter المتزامنة مع Republic تهدف إلى عكس الرقابة المزعومة لوجهات النظر المحافظة على الموقع، ورفض موقع Twitter مزاعم التحيز الأيديولوجى ، ورفع دعوى قضائية ضد Paxton بسبب مزاعم الانتقام السياسى التى انتهكت حقوق التعديل الأول.

ولقد طلبنا من Twitter التعليق، وأكدت الشركة سابقًا أن الحسابات المزيفة تمثل أقل من 5% من المستخدمين، لكن باكستون ردد مخاوف ماسك غير المدعومة حاليًا من أن الحسابات المزيفة قد تمثل 20% أو أكثر من جميع حسابات تويتر.

ورفع المدعى العام دعوى قضائية ضد العديد من شركات التكنولوجيا بسبب ممارساتها ، بما فى ذلك Google (بسبب نشاطها الإعلاني) و Meta (بسبب التعرف على الوجه)، ولم يتضح بعد ما إذا كان باكستون يعتزم رفع دعوى قضائية ضد تويتر أيضًا.