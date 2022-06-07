Apple تعلن عن نظام iOS 16 و iPadOS 16 والمزيد في مؤتمر WWDC 2022

مؤتمر Apple WWDC 2022 كان مؤتمرًا مليئًا بالإعلانات الجديدة من الشركة، بداية من نظام iOS 16 الجديد الى iPadOS 16 كذلك، مع إطلاق نسخة Mac OS Ventura نظامها الجديد لأجهزة الماك، وأخيرًا اطلاق معالج Apple M2 الجديدة لأجهزتها مع اطلاق جهاز MacBook Air جديد و MacBook Pro بالمعالج الجديد، هناك الكثير من الكلام حول هذا المؤتمر، سنحاول تغطية كل شيء طبعًا في مقالاتنا فتابع موقعنا لتتعرف على كل شيء جديد حول ما أطلقته الشركة، في هذا الخبر سنتحدث سريعًا عن كل الإطلاقات الجديدة وسنغطي كل شيء في مقالات منفصلة على موقعنا.

ملخص مؤتمر Apple WWDC 2022

نظام iOS 16

نظام الهواتف الجديدة من ابل، يأتي هذا العام بتحديث كبير في شاشة القفل بشكل أساسي بإمكانية تعديلها والتغيير فيها لتصبح مناسبة لك بشكل أكبر، كأن تغير الخط او لون الساعة على الشاشة، مع إضافة Widgets وتعديل مكان الإشعارات لأسفل الشاشة، هناك تحديثات أخرى بجانب هذه الميزة في التطبيقات كتطبيق المحفظة وامكانية مشاركة المفاتيح المسجلة عليها، مع تحديثات في الـiMessages بإمكانية تعديل الرسائل او حتى حذف الرسالة بعد ارسالها، هذا ملخص المهم في نظام الهواتف الجديد سنتحدث عنه في مقال منفصل بشكل تفصيلي وشامل كل التحديثات الخاصة بالنظام في وقت لاحق.

نظام iPadOS 16

النظام هذا العام لم يحظى بتحديثات كبيرة، لكن بالطبع فالنظام سيحصل على نفس التحديثات التي ستحصل عليها الهواتف في نظام الأي او اس، مع إضافة أخرى من الـMac OS تسمى Stage Manager وهي ميزة تجمع لك كل النوافذ التي تعمل عليها في يسار الشاشة ويمكنك استعمال النوافذ بشكل عائم بهذا الشكل، مع امكانية توصيل الأيباد بشاشة خارجية واستعمالها كشاشة منفصلة بشكل ممتاز كذلك، لا كثير في هذا النظام لكن ما يجعلنا نتسائل هل ستطبق ابل نظام شاشة القفل الجديدة على هذا النظام ام لا، وكيف ستطبقه نظرًا لاختلاف شاشة الأيباد عن شاشة الأيفون، سنرى.

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نظام Mac OS Ventura

لم تتحدث ابل حول النظام بشكل تفصيلي ولم يكن هناك تحديثات كبيرة بشأنه، لكن أول ميزة عن النظام هي ميزة Stage Manager سبق وشرحناها في الحديث عن الأيباد، أيضًا مع امكانية استعمال جهاز الأيفون كـWebcam للماك، هناك اكسسوار صغير الحجم يمكن تركيب الأيفون عليه وتركيبه على الماك وهنا سيستعمل الماك الأيفون ككاميرا خاصة به، نتحدث هنا عن الكاميرات الخلفية بالطبع، تطبيق الأمر يبدو مذهلًا من ابل فهذه نقطة ممتازة.

معالج Apple M2 الجديد

تحديث معالجات ابل، هذا المعالج يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر كذلك لكن تحمل 20 مليار ترانزستور وهذا أعلى بنسبة 25% من M1، مع تقديم أداء رسومي أفضل بنسبة 35%، مع وجود ذاكرة حتى 24GB من ذاكرة الوصول العشوائي على المعالج، رقاقة جديدة وقوة أعلى وأداء أفضل بسببها، ليست أقوى من M1 Pro او M1 Ultra بالطبع، لكن بشكل عام ابل تقدم معالجًا قويًا آخر للاستعمال فهذا أمر مميز.

أجهزة MacBook الجديدة

المؤتمر شهد تطوير MacBook Air ليستعمل رقاقة M2 مع تقديم التصميم الجديد مثل أجهزة MacBook Pro الأخيرة بالشاشة التي تحمل Notch مع تقديم دعم للـMagsafe في الجهاز، لازال الجهاز يحمل مدخلي Thunderbolt ومدخل السماعات، زاد عليهم مدخل الشاحن الـMagsafe فقط، وتم تحديث نسخة الـ13 بوصة من MacBook Pro الذي صدر بمعالج M2 كذلك ولا شيء جديد آخر فيه، نفس المداخل نفس الـTouchbar ونفس التصميم القديم، سعر الـMacbook Air صار بسعر 1200 دولار والـPro بسعر 1300 دولار فقط.

مؤتمر Apple WWDC 2022

كان هذا الملخص سريعًا نتحدث فيه عن كل ما اعلنت عنه الشركة لكن بشكل بسيط جدًا، سنحاول ان نتحدث عن كل شيء أعلنته ابل في مقالات منفصلة على الموقع وسنحاول تغطية كل النقاط الخاصة بالمؤتمر، هذا المؤتمر كان ممتلئًا بعض الشيء، ربما ليس بقوة WWDC 2020 لكن على الأقل هناك تغييرات حقيقية في الأنظمة وهناك تطور في كل ما تقدمه الشركة، تابع موقعنا للمزيد والجديد عن مؤتمر ابل، سنحاول تغطية كل شيء في مقالات تفصيلية في الأيام القادم.