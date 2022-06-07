شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول صاروخ القمر العملاق التابع لناسا إلى منصة الإطلاق مرة أخرى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل صاروخ SLS من الجيل التالى التابع لناسا ومركبة أوريون الفضائية إلى منصة الإطلاق فى مركز كينيدى للفضاء قبل المحاولة الثانية فى اختبار رئيسي قبل الرحلة.

ووصل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من الجيل التالي (SLS) التابع لوكالة ناسا ومركبة أوريون الفضائية إلى مجمع إطلاق كينيدي 39B بعد رحلة استغرقت أربعة أميال وثمانى ساعات من مبنى تجميع المركبات بالمنشأة، وفقا لتقرير digitartlend.

كما وصلت مركبات SLS وOrion، التى تحملها إحدى مركبات الزاحف المنخفضة التباطؤ التابعة لوكالة ناسا والتي لا تتحرك بسرعة لا تزيد عن 1 ميل في الساعة، إلى منصة الإطلاق يوم الاثنين 6 يونيو.

وشاركت وكالة الفضاء عدة صور للصاروخ البالغ طوله 332 قدمًا (98.1 مترًا) في الموقع:

واستعدادًا لمهمة Artemis I القمرية ، سيخضع صاروخ SLS لما يسمى "بروفة الرطب" في موعد لا يتجاوز 19 يونيو، ويتضمن هذا الإجراء المهم قبل الإطلاق ملء خزانات الصاروخ بالوقود وإجراء عد تنازلي وهمى.

وقبل التدريب، سيقضي مهندسو ناسا بعض الوقت فى تأمين صاروخ SLS وقاذفة متنقلة لمعدات الدعم الأرضى.

وهذه هى المرة الثانية التى يتم فيها نقل صاروخ SLS ومركبة Orion الفضائية إلى منصة الإطلاق لإجراء بروفة، ولكن بعد الوصول إلى منصة الإطلاق فى مارس تم إلغاء بروفة في أوائل أبريل بعد أن حدد المهندسون عددًا من المشكلات الفنية.

ونتيجة لذلك، تم إرجاع السيارة إلى مبنى تجميع المركبات حتى يمكن معالجة المشكلات.

وبمجرد أن يحقق صاروخ SLS بروفة ناجحة ، سيتم اعتبار السيارة جاهزة لمهمتها الأولى ، Artemis I.

وستستخدم مهمة الاختبار غير المأهولة SLS لتوجيه الجبار نحو القمر، وستقوم المركبة الفضائية بتحليق بالقرب من أقرب جيراننا قبل العودة إلى الأرض.

وستمهد الرحلة الناجحة الطريق لـ Artemis II ، والتي ستأخذ نفس المسار ولكن هذه المرة مع رواد فضاء على متن Orion.

وإذا كانت ناسا راضية تمامًا عن أداء كل من SLS و Orion ، فإن Artemis III ستهبط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر فيما سيكون أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ مهمة أبولو النهائية في عام 1972، وأرتميس الثالث مجدول حاليًا فى موعد لا يتجاوز عام 2025.

ويسعى برنامج Artemis لإطلاق حقبة جديدة في استكشاف القمر بهدف تأسيس أول وجود طويل الأمد على القمر، وقالت وكالة ناسا إنها تهدف إلى "استخدام ما نتعلمه على القمر وحوله لاتخاذ القفزة العملاقة التالية: إرسال رواد الفضاء الأوائل إلى المريخ."