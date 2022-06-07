موعد انتهائها .. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تشعر بارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، وبدأت نسب الرطوبة ترتفع تدريجيا، مشيرة إلى أننا اليوم مستمرين فى الأجواء الحارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية.

وأضافت “غانم” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار على جنوب البلاد، وخلال فترات الليل الأجواء معتدلة تماما، موضحة أن هناك نشاط نسبي للرياح خلال فترات المساء، مما يساعدنا أكثر على الأحساس بالأجواء الربيعية.

وتابعت أنه تتكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها خفيفة وتتلاشي فور سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنه من المتوقع إستمرار تكون الشبورة المائية خلال الأيام القادمة، إضافة لوجود ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، لأن البلاد ستبدأ أن تتأثر بامتداد لمنخفض الهند الموسمي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل العظمي غدا على القاهرة الكبري إلى 37 درجة مئوية، وكل المحافظات ستتأثر بهذا الإرتفاع، وتتجاوز ال44 فى الأقصر وأسوان، متابعة أنها مستمرة وحتي بدايات الأسبوع المقبل.