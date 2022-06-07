شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برنامج جديد من Etsy يقدم تدابير حماية الشراء لكل من المشترين والبائعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع السوق الإلكتروني Etsy عن برنامج جديد لحماية المشتريات مصمم لحماية كل من المشترين والبائعين، وفي الوقت الحالي لديك خيارات محدودة إذا حدث خطأ آخر في عملية الشراء - عادةً ستعيدك Etsy إلى البائع وتتيح لك حل المشكلات معهم، اعتبارًا من الأول من أغسطس، على الرغم من ذلك، سيحصل المشترون على المبالغ المستردة بالكامل على المشتريات إذا "لم يتطابقوا مع وصف العنصر، أو وصلوا تالفًا، أو لم يصلوا أبدًا"، كتب Etsy.

وعلى جانب البائع، تخطط Etsy لاستثمار ما لا يقل عن 25 مليون دولار سنويًا لتغطية المبالغ المستردة للبائعين على الطلبات التي تصل إلى 250 دولارًا للقضايا الخارجة عن سيطرتهم، وقال Raina Moskowitz الرئيس التنفيذي لشركة Etsy في بيان: "سيساعد هذا البرنامج المشترين على الشعور بمزيد من الثقة عندما يتسوقون من الشركات على Etsy ، بينما نستثمر مباشرة في البائعين لدينا لتزويدهم بطبقة مهمة من الضمان".

وبدأ بائعو Etsy الغاضبون مؤخرًا إضرابًا بسبب ارتفاع الرسوم وأوقات استجابة الدعم البطيئة، دافعت الشركة عن الزيادات بقولها إنها ستعيد الأموال الإضافية إلى العمل بدلاً من زيادة الأرباح، علاوة على 25 مليون دولار لحماية المشتريات، وأعلنت مؤخرًا عن إنفاق 50 مليون دولار لتحسين دعم العملاء، وقد وعدت باستخدام هذه الأموال لتوسيع فريقها وتحسين دعم الدردشة الحية وتقليل أوقات الاستجابة.

وقال موسكوفيتز: "سوف يكمل برنامج حماية المشتريات في Etsy جهودنا الواسعة لتحسين دعم العملاء ، وزيادة إشارات الثقة عبر تجربة المستخدم، والحفاظ على سلامة سوقنا كوجهة للعناصر الفريدة والخاصة"، ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان البائعون سيقتنعون.