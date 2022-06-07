صناعة المحتوى على الإنترنت.. هل يمكن أن تكون مصدرًا دائمًا للدخل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:09 صباحاً - تنامت صناعة المحتوى وتطورت في السنوات الأخيرة بفضل ظهور منصات التواصل الاجتماعي المتعددة، والتي سمحت لأي شخص أن يتوجه الى هذا المجال وينشر محتوى معينًا ويشاركه مع المتابعين والمعجبين. ولا يخفى على أحد، أن هذا المجال بات عامل جذب لعشرات الآلاف حول العالم، اذ انه يتيح لصاحب المحتوى أن يجني أموالًا وأرباحًا مادية.

ومن الصعب أن نفهم جيداً كم تساوي قيمة هذا القطاع، غير أن البعض يقدرونها بحوالي 20 مليار دولار، مع نموه بوتيرة سريعة. ومع ذلك، ففي ضوء كمية العمل المطلوبة لبناء مجتمع على شبكة الإنترنت وتحويله إلى نقود، يجدر بنا أن نسأل: هل يمكن كسب العيش بطريقة مستدامة في اقتصاد صناعة المحتوى؟

قبل أن نسترسل، من الضروري أن نميز بين صانع المحتوى والشخصية المؤثرة. طبعا هناك جوانب مشتركة بين الاثنين – فكلاهما ينشر محتوى على “يوتيوب”، و “تيك توك”، و “إنستغرام”، ومنصات أخرى. لكن صانعي المحتوي عادة يندرجون ضمن الاهتمامات الفنية. وهم بالأساس يصنعون سلعة أو خدمة أو محتوى من أجل جمهورهم. من جهة أخرى، يهدف المؤثرون إلى التأثير على جمهورهم من خلال المحتوى، ذلك أنهم في الأغلب يربحون المال من خلال شراكة مع علامة تجارية، أو عبر توجيه متابعيهم إلى منتجات معينة.

الاتصال مع المستهلكين

في العقد الأخير، أصبح أسهل كثيراً على صناع المحتوى – أصحاب الفنون المرئية، والكتاب، والموسيقيون، وفنانو الكوميديا، وأصحاب الفنون الحرفية – الاتصال مباشرة مع المستهلكين الذين يرغبون في دعم أعمالهم.

تأسيس شركة “إتسي” (Etsy) يبدو مثل تغيير مبكر في هذا التيار حيث أصبح فجأة أي شخص يتمتع بمهارة فنية قادرا على أن يبيع منتجًا مباشرة إلى المستهلكين. فلم تعد محاصرا في موقع جغرافي بعينه أو سوق متنقلة للأشياء المستعملة أو معرض محدد. وتستطيع أن تحدد أسعارك بنفسك. من المؤكد أن “إتسي” تقتطع جزءا، لكنها أطلقت العنان للشعور بأنك رائد أعمال بطريقة قابلة للتصنيف والتدرج.

اليوم ، توجد بدائل وفيرة أمام المرء حتى يكسب المال من مهارته دون حاجة إلى دعم من شركة كبيرة. فيمكن توزيع النشرات الإخبارية عبر نماذج تفتح باشتراك مالي من خلال منصة مثل “صبستاك” (Substack) أو تطبيق “غوست” (Ghost) أو حتى “كونفيرت كيت” (ConvertKit).

ناشرو المحتوى

ناشرو المحتوى الإذاعي أو المرئي والموسيقيون وفنانو الكوميديا وناشرو محتوى “يوتيوب” وغيرهم يستطيعون أن ينشئوا حساباً على منصة “باتريون” (Patreon) أو منصة “اشتر لي قهوة” (Buy Me a Coffee) بهدف حث وتشجيع مجتمع المتابعين لهم على تقديم دعم مالي لأعمالهم.

غير أنه من الناحية الفعلية يعتبر كسب العيش من خلال هذه المنصات معضلة بالنسبة إلى معظم صانعي المحتوى.

منصة “صبتساك” مثلا تقول إنها تتوقع عادة أن تشهد من 5% إلى 10% من أصحاب الاشتراكات المجانية الذين يتحولون إلى اشتراكات مدفوعة. وصانعو المحتوى يتحكمون في عملية التسعير، غير أن تحصيل من 5 إلى 7 دولارات شهرياً عن النشرة الإخبارية الشهرية يبدو كأنه قاعدة. وضع في اعتبارك أن تحصيل 5 دولارات من مشترك في النشرة ينتهي إلى 4.05 دولار بعد اقتطاع 10% لصالح “صبستاك” و 2.9% + 0.30 دولار لصالح نظم سداد المدفوعات.

على السطح، يبدو كأن ذلك يدر عائداً كبيراً وسخياً. فعند 500 شخص يصبحون مشتركين بمقابل مادي، تستطيع أن تحصل على 2025 دولار شهرياً بعد الرسوم وقبل الضرائب. وبحسب الإنتاج الذي يقوم به صانع المحتوى، فإن هذه القيمة قد تصل إلى مبلغ جيد من المال مقابل كمية محدودة جدا من العمل.

13 ألف صانع

نشرت منصة “باتريون” تقرير إحصاء صانعي المحتوى لعام 2022 متضمنا ردودا من 13 ألف من صانعي المحتوى. قال المشاركون إنهم في المتوسط يحصلون على 41% من دخلهم من خلال منصة “باتريون”. تتوزع نسبة الـ59% الأخرى على التدريس أو التدريب، والجولات وشراكات العلامات التجارية ومبيعات الكتب والبضائع وإيرادات الإعلانات والاشتراكات من منصات أخرى والتنزيلات الرقمية والعمولات و “وظيفة مرتبطة باهتماماتي الإبداعية”.

الدائرة البيانية التي تمثل نسب الدخل من مختلف القنوات بالنسبة لي تضم معظم تلك الشرائح والقنوات.

يجب على صانعي المحتوى أن يفهموا أن كمية هائلة من العمل في مشروع إبداعي قد لا تدر دخلا يكفيهم، ناهيك عن أن تجعلهم من الأغنياء. ويبدو أن أكثر ما يساعد في كسب ما يكفي من أجل الصعود إلى القمة هو وجود منتج مرتفع الجودة، والاتساق وأن يكونوا من أوائل من يطرحه بالإضافة إلى بعض الحظ.

وربما أن تلك الساعات الطويلة التي يمضونها في صناعة المحتوى سينتج عنها فرص أخرى. ولكن في اقتصاد صناعة المحتوى الحالي، ينبغي على المرء أن يكون مستعدا لما يحدث إذا لم تظهر هذه الفرص.