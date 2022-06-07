الأكبر خلال عقد.. “أبل” تكشف النقاب عن جهاز “ماك بوك إير” الجديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 5 دقائق

أزالت شركة “أبل” النقاب عن الحجم الأكبر لجهاز الحاسب المحمول الشهير، “ماك بوك اير” (MacBook Air)، منذ أكثر من عقد، بتصميم جديد وألوان جديدة، ومعالج البيانات الأسرع، “إم2” (M2)، المنتج في خط إنتاج الرقائق الإلكترونية لدى الشركة.

ويوم الاثنين، عرضت الشركة الجهاز الجديد خلال مؤتمرها العالمي للمطورين، الحدث الذي يركز غالباً على عرض تحديثات برامج أجهزة “أيفون” (iPhone)، و”أيباد” (iPad)، و”ماك” (Mac)، وساعة “أبل” وغيرها من الأجهزة.

ويضاف جهاز “ماك بوك إير” الجديد إلى أجهزة الحواسب التي تدر أرباحاً للشركة، والتي شهدت قفزة في الإيرادات منذ التخلي عن استخدام رقائق “إنتل” عام 2020.

غير أنّ جهاز “ماك بوك اير” الجديد يفتقد الشكل المقوّس للإصدار السابق، ويستخدم بدلاً من ذلك تصميماً مشابهاً لجهاز “ماك بوك برو” (MacBook Pro) مقاس 14 بوصة و16 بوصة، الذي تم إطلاقه نهاية عام 2021.

كما يحتوي على شاشة مقاس 13.6 بوصة، بزيادة عن الطراز السابق مقاس 13.3 بوصة، ويتمتّع الجهاز الجديد بكاميرا تبلغ دقتها 1080 بكسل، ضعف الطراز السابق.

الى ذلك، يتضمّن الحاسب الجديد معالج “إم 2″، الذي يمثّل أكبر قفزة نوعية لرقائق “ماك” من “أبل”، منذ تصنيع المكوّنات الداخلية لأجهزة الكمبيوتر في نوفمبر 2020. حيث يمثل التحديث الجديد لجهاز “ماك بوك إير” الأول منذ ذلك الحين، كما كان أحد أول أجهزة “ماك” التي استخدمت شريحة “إم1″ (M1)، وقالت “أبل”، إنَّ الإصدار الجديد سيكون أسرع بنسبة 40%.

وقالت الشركة يوم الإثنين، إنَّ شريحة “إم 2” الجديدة سوف تستخدم أيضاً مع جهاز “ماك بوك برو” مقاس 13 بوصة.

يبدأ سعر بيع طراز “ماك بوك إير” الجديد من 1199 دولاراً، بينما يبدأ سعر “ماك بوك برو” من 1299 دولاراً.